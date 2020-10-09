«А Борис навсегда — сильный, стройный, смелый, в центре города» 9.10.2020, 16:35

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Сегодня — день рождения Бориса Немцова.

Сегодня лидеру российской оппозиции Борису Немцову исполнилось бы 60 лет. До этой даты политик не дожил: борец за справедливость был застрелен в Москве в феврале 2015 года.

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков написал в своем телеграм-канале по этому поводу:

«Меньше всего хочется, чтобы этот день становился днем памяти — таким специальным днем, когда все постят мемуары, и потом забывают до следующей даты — убийства.

Потому что Немцов – это про жизнь. Все, кто его знал, подтвердят: до сих пор он никак не ассоциируется ни с кладбищем, ни со смертью. Там — памятник, а он здесь, Может быть, на митинге, может, на встрече с кем-нибудь в кафе, а может, только прилетел, несмотря на все карантины, с моря, где занимался своим любимым виндсерфиенгом.

Обещал покататься со мной, когда я смогу выходить на глиссирование — это когда доска не плывет, а почти летит над водой. И вот я, наконец, научился, звоню ему, договариваемся на весну, до которой он не доживает. Больше на плаваю на доске. С тех пор — как отрезало.

Но Борис все равно — здесь.

Правда: чем дальше — тем острее. В безумных судах, которые начинались еще тогда, с его арестов.

В запретах акций, на которых первым хватали – его.

И даже в гибели — после которой мы так и не смогли остановить засевших в Кремле и вошедших во вкус убийц.

Они в отличие от него мертвы, они пыльное старье из бункера.

А Борис навсегда — сильный, стройный, смелый, в центре города, среди людей. Среди нас».

По делу об убийстве Бориса Немцова были осуждены пятеро человек. По версии следствия, непосредственным исполнителем преступления был замкомандира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Ему назначили 20 лет колонии строгого режима. Еще четверо получили сроки от 11 до 19 лет. Гособвинение считает, что убийство Немцова готовилось несколько месяцев.

Между тем организаторы и заказчики случившегося до сих пор не названы. Семья убитого политика полагает, что к преступлению может быть причастен майор батальона «Север» Руслан Геремеев, прямой начальник Дадаева.

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