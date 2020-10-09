Румыния отзывает своего посла из Беларуси 1 9.10.2020, 16:50

Решение принято в знак солидарности с Литвой и Польшей.

Румыния отзывает своего посла из Минска. Об этом в «Твиттере» сообщил министр иностранных дел этой страны Богдан Ауреску.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania🇱🇹 & Poland🇵🇱. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020

«Решили отозвать нашего посла в Беларуси для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей — написал министр. - Беларусь должна понимать, что использование дипломатического давления на государства – членов ЕС не поможет диалогу и не принесет положительных результатов».

Ранее об отзыве послов из Минска в знак с фактически высланными послами Польши и Литвы заявили шесть стран Евросоюза — Болгария, Германия, Латвия, Словакия, Чехия и Эстония.

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