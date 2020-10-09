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В столице Кыргызстана введено чрезвычайное положение

  • 9.10.2020, 17:01
В столице Кыргызстана введено чрезвычайное положение
фото: liter.kz

Министра внутренних дел назначили комендантом Бишкека.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение.

Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

«Президент Кыргызской республики Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», - говорится в сообщении.

На сайте Жээнбекова сообщается, что режим ввели из-за «сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков и исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан».

Чрезвычайное положение постановляется ввести на период с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября.

В Бишкеке определили следующие временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности:

вводить комендантский час;

вводить особый режим въезда и выезда граждан;

запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру), либо место временного проживания;

привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

вводить особые правила пользования связью;

ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

проверять документы в местах массового скопления граждан;

вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности.

Министра внутренних дел Кыргызтана Алмазбека Орозалиева назначили комендантом Бишкека.

Что предшествовало: Жээнбеков 8 октября сообщил о готовности вести диалог со всеми политическими силами, включая Садиром Жапаровым, который объявил себя премьер-министром страны.

4 октября в Кыргызстане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, избирательный порог преодолели 4 политсилы. 10 из 12 оппозиционных проигравших партий отказались признавать предварительные результаты голосования. Лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманова призвал провести новые выборы без участия партий, связанных с властью.

Международные наблюдатели заявили, что на выборах были серьезные нарушения, в частности подкуп и запугивание избирателей.

5 октября в столице Кыргызстана и других городах начались акции протеста против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Силовики гранатами и водометами разогнали участников протеста. По данным МОЗ Кыргызстана, пострадали 590 граждан, из которых 150 были госпитализированы. Умер один человек.

Ночью участники массовой акции в столице Кыргызстана заняли здание, где размещены парламент и администрация президента.

6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать недействительными итоги выборов.

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