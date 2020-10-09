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Бабарико о лишении лицензии адвоката Пыльченко: Это нарушение моего права на защиту и давление на меня

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  • 9.10.2020, 17:03
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Бабарико о лишении лицензии адвоката Пыльченко: Это нарушение моего права на защиту и давление на меня

Адвокаты Лаевский и Пыльченко посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ.

Политик и Бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико обратился в Министерство юстиции по поводу намерения лишить лицензии его адвоката Александра Пыльченко. Экс-претендент в президенты считает, что таким образом его хотят лишить права на защиту. О реакции Бабарико на намерение Минюста tut.by рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский.

Адвокаты Лаевский и Пыльченко посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ и рассказали ему о вызове адвоката Александра Пыльченко на заседание Квалификационной комиссии при Минюсте, где 15 октября будет рассматриваться вопрос о прекращении его лицензии на адвокатскую деятельность.

Виктор Бабарико написал обращение в Минюст.

«Я хочу заявить, что намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу. Манеру, в которой устраняют моего защитника Александра Пыльченко, я считаю способом противодействия оказанию мне юридической помощи. Прошу настоящее заявление рассмотреть на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, учесть мое мнение и уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления», — цитирует заявление Бабарико его адвокат Дмитрий Лаевский.

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