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Ученые выяснили, из-за чего нагревается Солнце

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  • 9.10.2020, 17:37
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Ученые выяснили, из-за чего нагревается Солнце

За светилом наблюдали с помощью нескольких зондов.

Ученым в рамках исследования удалось установить, что способно провоцировать процесс нагревания короны Солнца. Последняя в итоге раскаляется до впечатляющих температур, сообщает lenta.ua.

Запущенный NASA аппарат IRIS сумел заполучить первые четкие изображения наноструй, существующих в атмосфере Солнца. Они доказывают наличие нановспышек, способных повлечь за собой нагревание короны на светиле до более чем 500 тысяч градусов по Цельсию. Такие вспышки маленькие и движутся со значительной скоростью, на фоне чего заметить их проблематично. В рамках дальнейших работ ученые попытаются понять, насколько часто возникают наноструи и нановспышки, а также какие объемы энергии в итоге попадают в солнечную корону.

Наблюдение за Солнцем происходит с помощью нескольких зондов, включая аппараты NASA и ESA. Существует надежда, что если запечатлеть полюса и опуститься к светилу на близкое расстояние, ученые смогут узнать больше о процессах, провоцирующих нагревание короны.

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