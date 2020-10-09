Эстонские музыканты исполнили «Перемен» Цоя в поддержку белорусов
- 9.10.2020, 17:48
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Таким образом они послали музыкальное рукопожатие.
Члены Эстонского объединения флейтистов исполнили «Перемен» Виктора Цоя в оригинальной аранжировке Сийма Аймла. Они посвятили свою работу Марии Колесниковой, которая была задержана месяц назад, 7 сентября, пишет tut.by.
По словам одного из лидеров Эстонской ассоциации флейтистов Михкеля Пеэске, таким образом они посылают музыкальное рукопожатие белорусской коллеге — «профессиональной флейтистке, политику, сильной женщине».
— Никакая сила или режим не могут закрыть человеку уши и сердце от музыки, — заявил он.
Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта «ОК16» Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT.