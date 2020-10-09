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Алесь Круткин: Вся страна — единый антилукашистский фронт!

  • 9.10.2020, 18:26
Алесь Круткин: Вся страна — единый антилукашистский фронт!
Алесь Круткин

Активист написал письмо.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал отрывок письма от активиста и видеоблогера Алеся Круткина, который находится в заключении.

«Позитивный момент, что районные отряды сопротивления начинают ходить друг к другу в гости. Например, Комаровка и Нестерка. А к Степянке на концерт Пита Павлова пришли в гости Сокол, Дражня, Ангарская, Алтайская, и Шабаны ! Маленькие отряды стали координировать свои действия друг с другом и возникают настоящие партизанские бригады. Сегодня вся Беларусь - единая партизанская армия. Вся страна - единый антилукашистский фронт! Каждый день!

Верым! Можам! Пераможам!».

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