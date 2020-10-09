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Французскую правозащитницу обменяли на 200 террористов

  • 9.10.2020, 18:37
  • 3,644
Французскую правозащитницу обменяли на 200 террористов
фото: epa/upg

Женщина была в плену в Мали с 2016 года.

Франция освободила из плена в Мали правозащитницу Софи Петронен. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в Twitter в пятницу, 9 октября.

По условиям похитителей из малийских тюрем освободили более двух сотен террористов, писали СМИ.

"Французы с нетерпением ждут встречи с вами, дорогая Софи Петронен. Добро пожаловать домой!" - написал Макрон.

К посту прикреплена его совместная фотография с 75-летней женщиной. Вместе с ней освободили находившихся в заложниках граждан Италии.

Отметим, что Петронен была в плену с 2016 года и некоторое время была последней французской пленницей малийских группировок. После освобождения она сразу же озаботилась работой гуманитарных программ по борьбе с голодом, частью которых руководила.

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