Французскую правозащитницу обменяли на 200 террористов 9.10.2020, 18:37

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фото: epa/upg

Женщина была в плену в Мали с 2016 года.

Франция освободила из плена в Мали правозащитницу Софи Петронен. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в Twitter в пятницу, 9 октября.

По условиям похитителей из малийских тюрем освободили более двух сотен террористов, писали СМИ.

"Французы с нетерпением ждут встречи с вами, дорогая Софи Петронен. Добро пожаловать домой!" - написал Макрон.

К посту прикреплена его совместная фотография с 75-летней женщиной. Вместе с ней освободили находившихся в заложниках граждан Италии.

Отметим, что Петронен была в плену с 2016 года и некоторое время была последней французской пленницей малийских группировок. После освобождения она сразу же озаботилась работой гуманитарных программ по борьбе с голодом, частью которых руководила.

Les Français se réjouissent avec moi de vous revoir enfin chère Sophie Pétronin. Bienvenue chez vous ! pic.twitter.com/OMmrLnBnY7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2020

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