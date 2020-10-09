Ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет против COVID-19 9.10.2020, 19:00

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Ученые-иммунологи из США и Канады провели два независимых исследования.

Ученые-иммунологи из США и Канады выяснили, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами. Результаты соответствующих исследований опубликованы в журнале Science Immunology, передает korrespondent.net.

Исследователи выяснили, что в ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.

В первом исследовании американские ученые взяли образцы крови у 343 бывших пациентов Массачусетской больницы общего профиля, перенесших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Анализ проводили через четыре месяца после проявления первых симптомов.

У большинства пациентов, у которых симптомы сохранялись в течение как минимум 14 дней, уровень IgG и через четыре месяца был повышенным. Это значит, что у них сохранились защитные антитела. Только три человека полностью потеряли за это время антитела IgG.

"Это означает, что люди, скорее всего, будут защищены на этот период времени", — приводятся в пресс-релизе больницы слова руководителя первого исследования, доктора Ришель Чарльз.

В то же время авторы отмечают, что антитела IgA и IgM, нацеленные на домен связывания рецептора шипового белка вируса, снижались до низких уровней в течение двух с половиной месяцев или даже быстрее.

"Теперь мы можем определенно сказать, что если у пациента в настоящий момент есть иммунные ответы IgA и IgM, он, вероятно, был инфицирован в течение двух последних месяцев", - отмечает Чарльз.

Во втором исследовании, которое провели канадские ученые, участвовали 402 бывших пациента из больницы Святого Михаила в Торонто. Как и в первом случае, авторы выяснили, что антитела IgA и IgM быстро распадались, а IgG оставались относительно долго - более трех месяцев - на высоком уровне. Максимальный зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней.

Впервые ученые обнаружили антитела не только в крови, но и в слюне. Это очень интересный вывод, считают исследователи, так как позволяет использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования на антитела.

Особенно это актуально для выявления первично инфицированных - стандартный тест ПЦР - мазок из носа - эффективен только в первые несколько дней после заражения, а затем он теряет чувствительность. Для пациентов, у которых симптомы сохраняются не менее восьми дней, по мнению авторов, его можно дополнить тестом на антитела по слюне.

Пиковые уровни IgG зафиксировали через 16-30 дней после появления симптомов. При этом уровни всех антител - IgG, IgM и IgA, специфичных к спайковому белку, в крови положительно коррелировали с уровнями, наблюдаемыми в образцах слюны.

"Наше исследование показывает, что антитела IgG против шипового белка вируса относительно устойчивы как в крови, так и в слюне, - приводятся в пресс-релизе Университета Торонто слова одного из авторов исследования, профессора Дженнифер Гоммерман. - Слюна может служить альтернативой для тестирования на антитела. Хотя она не так чувствительна, как сыворотка, ее легко собрать".

Результаты этих двух, проведенных независимо друг от друга исследований в целом совпадают и позволяют говорить о том, что у людей, переболевших COVID-19 с явными симптомами, иммунитет сохраняется как минимум в течение трех месяцев.

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