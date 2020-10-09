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SpaceX и Пентагон построят сверхскоростную транспортную ракету

  • 9.10.2020, 19:21
SpaceX и Пентагон построят сверхскоростную транспортную ракету
иллюстрационное Фото: SpaceX

Новая ракета будет способна развивать скорость до 12 000 км/ч.

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX заключила контракт с армией США на создание сверхскоростной транспортной ракеты. Новая ракета будет способна развивать скорость до 12 000 км/ч и перевозить 80 тонн грузов, пишет Business Insider.

При такой скорости ракета сможет доставить груз в любую точку мира за один час, добавляет издание.

Первые тестовые испытания прототипа ракеты начнутся в 2021 году. В проекте также будет участвовать аэрокосмическая компания Exploration Architecture Corporation.

На сегодняшний день, ракета Falcon 9 способна перевозить 22 тонны грузов, Falcon Heavy – 63 тонны. Космический корабль Crew Dragon-2, запущенный на ракете-носителе Falcon 9, на пути к международной космической станции развил максимальную скорость в 28 000 км/ч.

Максимальная скорость наиболее современного транспортного самолета американской армии C-17 Globemaster – 900 км/ч.

Строительство транспортной ракеты - это уже третий контракт SрaceX с Пентагоном за последние несколько месяцев.

В начале октября компания Маска получила контракт на $146 млн на создание спутников-слежения. В августе SрaceX получила 40-процентную долю в контракте по запуску ракет Космических сил США.

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