В Мостах пробили колеса в семи автомобилях милиционеров

В Мостах пробили колеса в семи автомобилях милиционеров4
- 9.10.2020, 20:42
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Колеса пробили прямо возле здания местного РУВД.
В Мостах (Гродненская область) возле здания местного РУВД неизвестные пробили колеса в 7 автомобилях милиционеров.
Об этом в интервью телеканалу СТВ упомянул заместитель прокурора Гродненской области Андрей Скурат.
По его словам, происшествие случилось 6 октября. Там были разбросаны куски колючей проволоки. Повреждения получили два служебных и пять личных машин карателей.