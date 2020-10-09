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Кого увековечивали белорусы в муралах на этой неделе

  • 9.10.2020, 21:11
  • 1,434
Кого увековечивали белорусы в муралах на этой неделе
фото: onliner.by

Протестный стрит-арт появляется по всей стране.

Каждый день на улицах городов Беларуси появляются новые плакаты, муралы и арт-объекты.

«Онлайнер» опубликовал подборку стрит-арта за неделю.

Неделя началась с появления «аллеи Героев» в районе деревни Копище под Минском.

Здесь появился портрет Юрия Корзуна — шахтера «Беларуськалия», который в знак протеста приковал себя наручниками в забое (сейчас он отбывает 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Рядом с Корзуном нарисовали «диджеев перемен», которые включили песню Цоя на мероприятии в Киевском сквере, за что вскоре попали на Окрестина (после освобождения они приняли решение покинуть страну).

По соседству с диджеями появился плакат, посвященный спасателям ОСВОД, которые вытаскивали протестующих из Свислочи и перевозили на противоположный от ОМОНа берег (за что тоже вскоре попали на Окрестина).

И конечно, Марию Колесникову, которая находится под стражей в Жодино по обвинению в части 3 статьи 361 УК.

В Борисове появился мемориал Никиты Кривцова — 28-летнего парня, пропавшего 12 августа и спустя 10 дней найденного повешенным в районе ул. Парниковой.

А в Витебске — ремейк картины Марка Шагала «Прогулка» с активисткой Ниной Багинской в главной роли.

Уличные художники не забыли и про баскетболистку Елену Левченко, отбывающую административный арест за участие в акциях протеста. Такой мурал появился в Минске.

На одной из столичных построек появился портрет Светланы Тихановской, нарисованный от руки.

В Лошице изобразили Максима Знака на фоне бело-красно-белого полотна.

Во дворе жилого комплекса в районе станции метро «Петровщина» продолжается стрит-арт-баталия. В сентябре здесь появилось несколько муралов, посвященных белорусским женщинам в протестах и фотокорреспондентам, осужденным на сутки, а также исторический герб «Погоня» и котик со средневекового герба с подписью «Кусь за Беларусь».

Сторонники режима регулярно вандалят эти муралы, дополняя их зеленой краской.

Однако протестно настроенные жители окрестных домов не только восстанавливают старые муралы, но и рисуют новые. На этой неделе появился мурал в честь видеоблогеров, которые поддерживают белорусский протест (Прокопьев, Кац, Навальный, Тихановский).

Во Фрунзенском районе появился большой плакат, призывающий к воссоединению белорусского народа и с надписью «Жыве Беларусь».

В районе улиц Захарова — Пулихова мурал с детьми, стоящими в сцепке, дополнили гербом «Погоня» и Фемидой в балаклаве.

В районе ул. Кульман появилось изображение белорусского музыканта, из рожка которого льется бело-красно-белая музыка.

На трансформаторной будке в районе ул. Кульман мурал с цветами и колибри дополнили бчб-лентой.

Еще один мурал, адаптированный под протестную тематику, появился в Степянке.

Уличные живописцы вновь напомнили белорусам о прессинге IT-компании Panda Doc.

По городу, в том числе на легальных столбах для расклейки афиш, появились плакаты протестной тематики.

В одном из районов Минска красно-белой вышиванкой украсили теннисный стол.

Без внимания уличных художников не остался и инцидент с водометом, который, словно кит, бил струей в небо. Едва ли этот неисправный агрегат нанес вред кому-то из протестующих, но рядом с его изображением все равно появилась надпись «Не забудем, не простим».

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