Артемий Троицкий: Белорусы, не сбавляйте оборотов! 2 9.10.2020, 21:16

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Артемий Троицкий

Если белорусы продолжат митинговать и бастовать, то режим будет рушиться быстрее.

Известный российский музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий поделился на YouTube-канале ARU TV мнением о ситуации в Беларуси.

— Выражаясь экономическим языком, контрольный пакет акций находится в руках простых белорусов. Если белорусы будут продолжать митинговать, продолжать бастовать, бойкотировать государственную экономическую систему, то система будет рушиться все быстрее и быстрее. Никто — ни то что Россия, даже Америка — такую экономику при всем желании тащить не сможет. Поэтому, дорогие друзья-белорусы, все зависит от вас. Если вы не сбавите обороты, если будете проявлять всю ту прекрасную креативность, смелость и стойкость, то вариантов нет — Лукашенко исчезает. И очень быстро. Даже не сомневайтесь. Жыве Беларусь! — сказал Троицкий.

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