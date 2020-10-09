Александрa Герасименя: Это последние судороги власти 1 9.10.2020, 21:47

1,260

Лукашисты просто не знают, что делать.

Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя в интервью YouTube-каналу «Жизнь-малина» заявила, что не боится возможного ареста.

— Сейчас для меня абсолютно не страшно Жодино и Окрестина. Мне не страшно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Гораздо страшнее сделка с совестью, страшнее видеть все это и молчать. Я не собираюсь судить людей, которые поддерживают власть, но мне она настолько непонятна. Это как сказать на черное, что это белое. Хочется сказать: ты что, дальтоник? Я не вправе это говорить. Каждый человек со временем поймет. А если не поймет, то всю жизнь будет обвинять тех черных, которые пришли и захватили власть. Сложно не рассмотреть слона среди мух.

Я не буду их осуждать. Те, кто надо, придерживаются правильной позиции.

Думаю, сейчас много разногласий было в семьях. Я вообще не понимаю, как можно жить с человеком, который придерживается абсолютно других моральных принципов. Слава Богу, у меня в окружении таких людей не оказалось, — отметила Герасименя.

Также она рассказала, какие испытывала чувства, когда узнала об аресте баскетболистки Елены Левченко.

— Не могу сказать, что это агрессия. Это настолько предсказуемо. Это последние судороги власти, они просто не знают, что сделать: а давайте всех посадим! Ну и что? Ну посидят, выйдут и дальше продолжат свою деятельность. Это уже не страшно, как они думают. Мы осознанно на это шли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».