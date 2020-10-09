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Таяние ледников в Северной Америке может изменить течения в Тихом океане

  • 9.10.2020, 22:02
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Таяние ледников в Северной Америке может изменить течения в Тихом океане
фото: Elisabeth Arnold / Unsplash

Таяние ледников Аляски стало причиной 30% повышения уровня океана.

Международная группа ученых заявила о том, что таяние ледников Северной Америки после ледникового периода способствовало и, возможно, спровоцировало массовое отступление ледникового покрова Лаурентиды в северную часть Атлантического океана. А это, в свою очередь, привело к глобальным изменениям климата, сообщает «Популярная механика».

Ученые ставят под сомнение давнее предположение о том, что изменения климата Земли в масштабах полушария происходят из-за изменений в Северной Атлантике. Исследователи предполагают, что таяние ледников Аляски может повлиять на течения в Тихом океане, что будет иметь серьезные последствия.

«Люди обычно думают, что все важное для планеты происходит в Атлантике, а остальное — последствия. Мы утверждаем, что все наоборот. Ледяной покров Кордильер стоит в начале цепочки реакции, «а затем его «сигнал» распространяется [из Тихого океана] по всему миру, словно падающие костяшки домино», - заявил палеоклиматолог Алан Микс из Университета штата Орегон в Корваллисе.

В 2013 году Микс с коллегами извлек керны со дна возле Аляски, которые содержали в себе отдельные слои песка и ила. С помощью метода радиоуглеродного датирования ученым удалось восстановить хронологию событий. Оказалось, что «ледяные чистки» Кордильер предшествовали периодам быстрого таяния льдов в Лаурентиде, и происходили за 1000−1500 лет до них.

Ученые утверждают, что таяние льдов Аляски имеет глобальные климатические последствия. Они связаны с увеличением содержания углекислого газа в атмосфере, потеплением в Антарктиде и ослаблением муссонов в Тихом океане. Вместе с тем, почему так происходит, они не знают.

Вместе с тем, у исследователей есть несколько теорий того, почему потеря льда в Кордильерах привела к таянию ледников на восточном побережье Северной Америки. Возможно, пресная вода двигалась на север через Берингов пролив, через Арктику и далее в Северную Атлантику. Там пресная вода оказывалась поверх более плотных соленых вод, не остужалась и не разбавлялась ими, из-за чего подтапливала лед на континенте. Другая теория гласит, что уменьшение ледяного покрова Кордильер влияло на ветры, проникающие в Северную Америку. Обычно ледники отводят их на юг. Без ледовых же шапок перенос тепла и пресной воды между бассейнами Тихого и Атлантического океанов нарушается, что приводит к изменению солености атлантических вод и нагреву льдов Атлантики.

Таяние ледников Аляски стало причиной 30% повышения уровня океана. По одной из версий ученых, повышение уровня моря дестабилизирует шельфовые ледники, которые начинают крошиться.

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