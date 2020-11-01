Ученые назвали простой предмет, который снижает заражение COVID-19 в пять раз 1.11.2020, 8:20

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Им ежедневно пользуется большое количество людей.

Люди, которые носят очки, в пять раз меньше подвержены заражению коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое мнение в рамках форума биотехнологий OpenBio, проходившего в наукограде Кольцово, озвучил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов. Об этом сообщает «Российская газета».

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато много (людей с проблемами зрения. — РБК) носят очки более 80%. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего 10% носили очки», — сказал ученый.

Говоря об эффективности медицинских масок, Нетесов отметил, что на этот счет опубликовано множество противоречивых утверждений.

«И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85% зараженных носили маску постоянно, либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили», — сказал специалист.

При этом Нетесов настоятельно рекомендовал гражданам носить маски. По словам ученого, основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз.

Ученый добавил, что человек, который носит маску, не закрывая носа, испытает то же чувство, когда он не надевает эту маску. По его словам, потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос, а это, по его словам, один из наиболее распространенных симптомов COVID-19. В особенности ученый рекомендовал носить маску пожилым людям, в том числе из-за высокой смертности.

По словам Нетесова, в случае заражения гриппом летальность заражения превышает этот показатель более чем в десять раз. Кроме того, маски необходимы, потому что носитель коронавируса очень часто не знает о том, что является переносчиком, считает ученый.

«Зараженный человек выделяет вирус перед появлением первых симптомов. Он еще не чувствует, что болеет, не кашляет, у него еще нет высокой температуры, но он два дня будет выделять вирус и заражать окружающих, если ходит без маски. Даже обычные маски уменьшают получаемую дозу вируса в сотни раз. Это проверено. Маска особенно сильно фильтрует воздух от больного человека. Если двое носят маску, то вероятность получения инфекции от одного к другому снижается в тысячи раз», — добавил эксперт.

Эксперт также упомянул исследование китайских специалистов, в котором утверждается, что вирус COVID-19 может оставаться на коже до 12 часов. По его словам, мытье рук является очень важной мерой профилактики, а касание лица руками повышает шансы занести вирус в организм.

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