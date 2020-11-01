Шляхта ВКЛ обучила минчан искусству побеждать
- 1.11.2020, 9:08
- 3,468
Необычная встреча прошла в одном из революционных дворов столицы.
Выступление реконструкторов в образах шляхты ВКЛ прошло в одном из дворов Минска, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».
Телеграм-канал «Баста!» уточняет, что в встреча прошла на улице Балтийской.
«У каждого шляхтича должна быть сабля! Берите свои сабли - ваши честь, достоинство, совесть и смелость, и выходите сегодня на улицу, благородные белорусы!», - пишет телеграм-канал.