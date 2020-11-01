Шляхта ВКЛ обучила минчан искусству побеждать 1.11.2020, 9:08

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Необычная встреча прошла в одном из революционных дворов столицы.

Выступление реконструкторов в образах шляхты ВКЛ прошло в одном из дворов Минска, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Телеграм-канал «Баста!» уточняет, что в встреча прошла на улице Балтийской.

«У каждого шляхтича должна быть сабля! Берите свои сабли - ваши честь, достоинство, совесть и смелость, и выходите сегодня на улицу, благородные белорусы!», - пишет телеграм-канал.

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