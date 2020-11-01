ВВС: На белорусских заводах — волнения 9 1.11.2020, 9:52

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Фото: ТАсс

Обстановка в стране значительно накалилась.

В Беларуси прошла первая рабочая неделя после того, как экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке. Обстановка в стране значительно накалилась, передает ВВС.

Фото: AFP

На заводах — волнения

Основа экономики Беларуси — государственные промышленные предприятия. Волнения в той или иной степени прошли на каждом.

Самая напряженная ситуация была на предприятии "Гродно Азот" — это один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Там на стихийный митинг у главного корпуса вышли более 100 человек, на заводской трубе вывесили бело-красно-белый флаг оппозиции, после этого на завод приехал ОМОН.

Порядка 10 человек были задержаны, в концерне "Белнефтехим", куда входит "Гродно Азот", заявили, что большинство собравшихся не являлись сотрудниками предприятия.

Фото: Getty Images

Похожие по масштабу события были на электротехническом и тракторных заводах, "Белоруснефти", заводе колесных тягачей. Некоторые рабочие не вышли на свою смену, некоторые собирались на митинги, другие устраивали шествие прямо по цехам, призывая примкнуть к забастовке.

В ресторанах — проверки

Забастовку поддержали сотни малых предприятий, в основном в сфере услуг. 26 октября не работали кафе, рестораны, пиццерии, бары, интернет-магазины, спортзалы, службы доставки. Некоторые из них просто закрылись, на некоторых появились таблички вроде "санитарный день" или "обновление программного оборудования".

Впрочем, в течение недели подавляющее большинство из них продолжили работу, а власти нашли способ отомстить.

По закону о государственном регулировании торговли (декреты, согласно белорусскому законодательству имеют приоритет над законами) предприниматели должны уведомлять власти о нерабочих днях за пять дней.

Воспользовавшись этим противоречием, власти начали проверки, и к окончанию недели предприятия малого бизнеса стали получать первые штрафы.

В вузах — забастовки

Белорусские вузы стали на этой неделе главными центрами противостояния власти и оппозиции. Прошлые протестные акции показали, что студенты и преподаватели в большинстве своем — за оппозицию.

Фото: AFP

Сидячие забастовки и стихийные выступления продолжались всю неделю во всех вузах страны.

Лукашенко во вторник 27 октября потребовал отчислить студентов, участвующих в акциях, потому что они "перешли красную черту". Он призвал отправить их "кого в армию, кого на улицу".

Отчисления начались в тот же день. "Меня отчислили за активную гражданскую позицию. Пока все", — написала в "Твиттере" 27 октября студентка медицинского университета. "Меня не отчислили, но отчислений много", — написала другая. Позже она добавила еще один твит: "Мелкого [младшего брата - Ред.] отчислили. Испытываю гордость".

По данным на вечер 29 октября, студентов не отчисляли только из Белорусского государственного университета.

В Университете информатики и радиоэлектроники, по данным телеграм-канала "Мирный БГУИР", подготовлен приказ на отчисление 65 человек, кроме этого в знак протеста уволилась декан одного из факультетов.

Из Национального технического университета отчисляют около 50 человек, студентам-юношам сразу же отдают повестки в военкоматы.

В остальных вузах отчисляли двух-трех человек, многим объявляли предупреждения или выговоры. В ответ студенты и сочувствующие в течение недели устраивали пикеты. На одном из плакатов был нарисован сотрудник ОМОНа с подписью: "Наш новый преподаватель".

Протестная активность дошла даже до школ, где дети играют в задержания на митингах и выстраиваются в цепочки солидарности. В гимназию №4 28 октября пришел ОМОН — дети выстроились перед бойцами и взялись за руки. Впрочем, пришли не за ними, а за отцом четверых учеников гимназии. Он стоял с плакатом во дворе учебного заведения и 30 октября получил за это 15 суток.

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