Медики выяснили, как возникает «вторая волна» антител и продолжительный иммунитет к коронавирусу 1.11.2020, 10:39

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Исследования провели в США.

Ученые из США провели новые исследования и выявили, что у 90% пациентов, которых они изучали, вырабатывается продолжительный ответ антител на коронавирус.

У большинства поборовших COVID-19 людей формируется длительный иммунитет против коронавируса, который действует не менее пяти месяцев. К такому выводу пришли американские ученые, исследовав реакции антител более 30 000 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус, передает CNN.

Согласно новому отчету, в организме человека происходит не одна волна борьбы с инфекцией. Предварительно, после COVID-19 может вырабатываться целый ряд иммунных соединений, и некоторые антитела сначала преодолевают болезнь, быстро отмирая, а другие накапливаются.

Исследователи заявили, что около 90% людей, которые выздоравливают от COVID-19, хранят в организме стабильный общий ответ антител.

«В то время когда появились сообщения о том, что антитела к этому вирусу быстро исчезают, мы обнаружили прямо противоположное – что более 90% людей с легкими или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, и ответ сохраняется в течение многих месяцев», – говорится в заявлении Флориана Краммера, профессора вакцинологии в Медицинской школе Икана на горе Синай (Нью-Йорк, США), который возглавлял исследовательскую группу.

Ученый добавил, что это открытие важно для эффективной разработки вакцины против новой инфекции.

Доктор Аня Вайнберг, директор клинического отдела Тестирование антител в больнице на горе Синай, в свою очередь отметила: «Устойчивые уровни антител, которые мы впоследствии наблюдали, вероятно, производятся долгоживущими плазматическими клетками в костном мозге. Это похоже на то, что мы видим в случае других вирусов».

Эксперты подчеркнули: их наблюдения не могут служить убедительным доказательством того, что эти ответы антител защищают от повторного заражения.

«Но мы считаем, что очень вероятно, что они уменьшат отношение шансов повторного заражения», – сказано в отчете.

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