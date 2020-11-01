Станислав Белковский: Скоро начнется конфликт Лукашенко и силовиков 15 1.11.2020, 11:49

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Это обычное состояние диктатора, чей режим близится к концу.

Политолог Станислав Белковский прокомментировал последние решения правителя Беларуси.

– Лукашенко даже поменял министра внутренних дел, потому что старый министр, видимо, уже недостаточно надежен, – заявил Белковский в эфире «Эха Москвы».

Политолог считает, что это обычное состояние диктатора, чей режим близится к концу:

– Уже скоро он, я думаю, начнет настоящий погром силовиков, потому что очень мало кто в его понимании останется верен ему по-настоящему и готов идти до конца.

Лукашенко, как вы знаете, назначил гауляйтеров в регионы, которые должны подавлять любые проявления несогласия с ним. В общем, он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты, убедившись в том, что народ Беларуси его всё равно не поддерживает, несмотря ни на что.

Напомним, что 29 октября Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева, переведя его на должность помощника по Гродненской области. На аналогичную должность в Брестскую область был отправлен Валерий Вакульчик, который поработал главой Совета безопасности меньше двух месяцев.

В сентябре Лукашенко уволил генерального прокурора Александра Конюка, заменив его на Андрея Шведа.

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