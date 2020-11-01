Машинист электропоезда Минского отделения БелЖД присоединился к забастовке 3 1.11.2020, 11:59

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Работник железной дороги потребовал выполнения условий Народного ультиматума.

С каждым днем честных и отважных людей становится все больше.

Машинист электропоезда Минского отделения Белорусской железной дороги Дмитрий Каленик присоединился к Общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал МКБ.

Его требования созвучны с требованиями всех бастующих и Народного ультиматума:

отставка Лукашенко;

освобождение политзаключенных;

прекращение насилия в отношении мирно протестующих граждан;

расследование доказанных случаев применения насилия в отношении мирно протестующих граждан.

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