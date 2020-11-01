Машинист электропоезда Минского отделения БелЖД присоединился к забастовке

Машинист электропоезда Минского отделения БелЖД присоединился к забастовке3
- 1.11.2020, 11:59
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Работник железной дороги потребовал выполнения условий Народного ультиматума.
С каждым днем честных и отважных людей становится все больше.
Машинист электропоезда Минского отделения Белорусской железной дороги Дмитрий Каленик присоединился к Общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал МКБ.
Его требования созвучны с требованиями всех бастующих и Народного ультиматума:
отставка Лукашенко;
освобождение политзаключенных;
прекращение насилия в отношении мирно протестующих граждан;
расследование доказанных случаев применения насилия в отношении мирно протестующих граждан.