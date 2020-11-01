Ученые назвали три самых простых способа снижения холестерина в крови 1.11.2020, 12:09

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Эти методы помогут существенно улучшить качество и продолжительность жизни.

Высокий уровень холестерина означает, что в крови содержится слишком много жирного вещества. Значительная концентрация холестерина определенного типа – «плохого», ЛПНП – может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая инфаркт, инсульт, пишет cursorinfo.co.il.

Специалисты назвали три проверенных естественных способа снизить уровень холестерина.

Потребление клетчатки. Она полезна для более активного пищеварения, но также может помочь снизить уровень холестерина, если придерживаться рациона низким содержанием насыщенных жиров. Исследования показали, что продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают состояние сердца, способствуя снижению артериального давления, уменьшению воспаления.

«Цельный овес отлично помогает естественным образом снизить уровень холестерина. Начните есть овсяную кашу», — посоветовала один из экспертов, диетолог Кассандра Барнс.

Также хорошими борцами с высоким холестерином являются бурый рис, красный дрожжевой рис.

Использование чеснока. По данным Клиники Майо, чеснок хорошо известен как естественное средство снижения высокого уровня холестерина. Ряд исследований также показал, что его употребление может быть способом очищать артерии от лишнего жира. Однако были проведены и работы, давшие противоречивые результаты.

Восполнение омега-3. Жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (скумбрия, сельдь, лососевые), оказывает противовоспалительное действие на кровеносные сосуды, что важно для предотвращения сердечных заболеваний и снижения повышенного холестерина. Употребление минимум двух порций жирной рыбы в неделю является проверенным естественных способом снизить его уровень, констатируют медики. Было доказано, что ее омега-3 снижают риск ишемической болезни сердца и инфаркта.

Специалисты напоминают, что изменение уровня холестерина займет несколько недель. Если действительно нужно добиться его сокращения, придерживаться правил нужно все это время системно – случайные приемы здоровой пищи не помогут справиться с проблемой.

Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.

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