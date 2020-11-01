«Будь, как вода»: секрет успеха протестов от Гонконга до Беларуси 1.11.2020, 12:15

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Фото: onliner.by

Автократы бессильны перед тактикой легендарного Брюса Ли.

Несколько недель подряд граждане Королевства Таиланд протестовали против авторитарного правления своего монарха. Правительство объявило чрезвычайное положение, запретило демонстрации и арестовало лидеров движения. Но несмотря на все это, люди все равно выходили на улицы. Они говорят, что использовали тактику, заимствованную у демократического движения Гонконга, лозунгом которого было: "Будь, как вода!".

И это, как пишет Die Zeit (перевод - unian.net), цитата. Эти слова принадлежат мастеру боевых искусств Брюсу Ли, который рос в Гонконге.

"Будь аморфным, бесформенным, как вода. Она может течь, а может и уничтожать. Так что будь водой, друг мой", - говорил Ли.

Движение в Гонконге максимально пользовалось этим наставлением больше года. До этого времени для его сторонников "быть водой" означает действовать децентрализованно и в тех местах, где мало полиции. Столкнувшись с преследованиями, толпа расходится и стекается в другое место. В Беларуси люди действуют так же. Они также берут пример из Гонконга и пользуются тактикой воды. Цель состоит в том, чтобы сохранять на улицах столько людей, чтобы в какой-то момент баланс сил изменился. И вот в такой момент вода может уничтожить.

Как так случилось, что массовые движения настолько похожи? Почему они предъявляют схожие требования? Они учится друг у друга или за ними кто-то стоит? Иногда участников протестов выводит на улицы одна и та же проблема. Например, 50 лет назад война во Вьетнаме дала толчок возмущению по всему миру. Или же недавно смерть афро-американца Джоджа Флойда стала причиной массовых протестов не только в США.

Но даже без общей причины, массовые движения часто совершаются волнами, будто они координируют свои действия. Одним из примеров может послужить Арабская весна, охватившая Сирию, Йемен и многие другие страны в 2011 году. Или же революции в Украине, Грузии и Кыргызстане на пять лет раньше.

Можно посмотреть и на более ранние периоды, чтобы заметить этот феномен. Например, на протесты в странах Восточного блока 30 лет назад, молодежные протесты в 1960-х и волны деколонизации после 1945 года. Даже еще раньше. Октябрьский переворот в Российской империи 1917 года вдохновил движения по всему миру: в Германии, Венгрии, Испании, в Китае, Аргентине и даже на Кубе.

На 70 лет раньше импульс Французской революции 1848 года распространился на Австрию, Германию, Италию и Венгрию. Он дошел вплоть до Бразилии. Более того, французская революция 1830 года дала толчок Весне наций. Бельгийцы восстали против голландцев. Поляки выступили против Российской империи. Конечно, революции в США и Франции влияли на Европу. Но их импульс был ощутим также в Мексике, Перу и Аргентине.

Феномен взаимосвязи протестов можно отслеживать через всю историю вплоть до древних восстаний. Но почему это происходит? Как массовые движения взаимодействуют между собой? Die Zeit пишет, что в определенной степени здесь играет роль психология. И это можно проследить в мемуарах очевидцев из всех эпох. Новости о том, что угнетенный народ смог преодолеть страх, вдохновляет и мобилизует других. Успех крестьянских армий в Швейцарии стал вдохновением для крестьян в соседних регионах Германии, которые восстали в 1524-1525 годах.

"То, что могут сделать тунисцы, мы могли сделать уже давно", - говорили в Алжире в 2011 году.

Иногда революционеры напрямую учатся друг у друга, как это произошло с "тактикой воды". Борцы за свободу Бангладеш, которые выступили против британского колониального режима в Индии в 1930-х, копировали сопротивление Ирландии против оккупационных сил Великобритании. С другой стороны, революционеры, ездившие в другие страны с целью поделиться опытом, могли столкнуться с проблемами из-за национальных особенностей. Например, аргентинский марксист Эрнесто Че Гевара потерпел поражение в Конго и Боливии в 1960-х, когда попытался воплотить там партизанскую стратегию. Хотя она хорошо сработала на Кубе.

Простой экспорт революции никогда не работал. После Октябрьского переворота большевики основали международное движение, целью которого было повторить российский сценарий в других странах. Основной идеей "Коммунистического Интернационала" было то, что СССР не мог существовать сам. Поэтому нужны были революции и в других странах. Особенно в Германии. На самом деле, подоплека для этого действительно была. И в Германии происходили голодные бунты. Беспорядки, организованные "коммунистическим интернационалом" и Компартией Германии привели к атакам на отделение полиции Гамбурга в 1923 году. Но все же движение провалилось.

Сходство между массовыми протестами выходит за пределы простой имитации тактик. Например, лозунги обычно очень просты. Их понять можно мгновенно. Например, в франкоязычных странах во времена "Арабской весны" лозунгом было "Долой!". Также радикализация движений тоже обычно постепенная. Часто сначала они требуют реформ, потом отставку лидеров государства. А потом может дойти и до изменения конституции и реструктуризации государственного аппарата.

Также часто насилия нет. К нему прибегают лишь в очень крайнем случае. Символами становятся абсолютно безвредные объекты: цветы, белые ленты или зонтики. Также, как, например, в Беларуси недавно, появляются определенные низменные организации: комитеты городского района или жилого дома. Или же протестное движение запускает собственное СМИ, которое становится пропагандистским и организационным инструментом. Когда-то эту роль играли листовки крестьянских движений в Германии и "самиздат" в СССР. А сейчас такие собственные СМИ создаются в Facebook и Telegram. И участники протестов в Беларуси и Таиланде ими пользуются.

Автократы во всех уголках мира: от Манагуа до Минска, - объясняют сходство тактик и организованности своих оппонентов тем, что их якобы учат одни и те же аналитические центры или тайные иностранные кадры. Например, в Венгрии миллиардер Джордж Сорос основал дискуссионные клубы и неправительственные организации. Но в глазах премьер-министра Виктора Орбана там работают чужаки, иностранцы и враги народа, которые планируют что-то зловещее. Владимиру Путину и его сторонникам на Востоке и Западе везде мерещится ЦРУ, которое организует "цветные революции". Креативность и автономность населения просто не существует в авторитарном мировоззрении.

Массовые протесты могут привести к установлению конституционного государства или новой диктатуры. Но каждый раз они начинаются для того, чтобы покончить с репрессиями и обрести свободу, справедливость, а следовательно и определенную демократизацию. Это основа самого ДНК таких движений. И именно это главная причина всех схожих черт и "параллельных открытий", которые делают люди на улицах.

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