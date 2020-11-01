Студенты продолжают бой 1.11.2020, 12:39

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Фото: «Наша Ніва»

Перемены в Беларуси уже не за горами.

«Вы никогда не найдете достойной замены!»: студенты и преподаватели Минского государственного лингвистического университета в очередной раз вышли на акцию возле альма-матер, чтобы поддержать уволенную преподавательницу-итальянистку Наталью Дулину, сообщает «Белсат».

Уже после обеда стало известно, что смелую преподавательницу задержали милиционеры.

Многолюдно было и возле БГУИРа. В итоге администрация университета пообещала никого не отчислять. Мол, последнее предупреждение сегодня. А вот в Белорусском государственном медицинском университете администрация исключила уже 21 студента, уволили и двух преподавателей. Поэтому здесь снова состоялась акция солидарности.

Протестовали на этой неделе и в Белорусском государственном экономическом университете.

Неспокойно было и возле Академии искусств: сотни людей, толпы студентов и подписи под коллективным обращением с требованием восстановить отчисленных учащихся. Письмо подписали более 60 работников академии, включая проректора Елену Бохан.

Отчисленных студентов, если они уедут учиться за границу, власти Беларуси назад не ждут – накануне Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании иностранных дипломов.

Однако изменения не за горами, убеждены учащиеся. Как и выпускники того же БГУ, которые пришли сегодня не только ради поддержки студентов, но и чтобы поздравить с днем рождения свою альма-матер.

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