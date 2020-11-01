Сергей Щурко: За хрупкой Олей Мазуренок ее народ
- 1.11.2020, 13:12
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Белорусская чемпионка снова победит.
Спортивный журналист Сергей Щурко поделился мнением о белорусской легкоатлетке, специалистке по бегу на длинные дистанции и марафону Ольге Мазуренок.
«Однажды эта девушка стала символом страны, когда на чемпионате Европы 2018 боролась на только с соперниками, но и с сильнейшим кровотечением на протяжении нескольких километров. И она победила, показав настоящий белорусский характер. Победит и сейчас. Пассажиры, чьими руками сделана эта подлость, сойдут, а она останется. И снова победит. Потому что за хрупкой Олей ее народ. Все мы. Она за нас, мы за нее. Хрен догонишь Мазуренок!!!» – написал Щурко.
Напомним, Ольгу Мазуренок уволили из национальной сборной за ее гражданскую позицию.