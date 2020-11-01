Журналисты Вадим Замировский и Всеволод Зарубин вышли на свободу 1.11.2020, 13:46

Фото: tut.by

Встречать журналистов приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья.

Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов tut.by и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. 17 октября их задержали во время работы на студенческом марше и «доставили в отделение для проверки документов». Однако в РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном митинге и неподчинении милиции, отвезли на Окрестина, потом осудили и отправили в Барановичи. В день марша также были задержаны, а после наказаны, корреспонденты других СМИ, сообщает tut.by.

Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья.