ЦИК Грузии заявил о победе правящей партии на выборах 5 1.11.2020, 15:12

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Оппозиция собирает акцию протеста в Тбилиси.

После подсчета более 80% голосов на парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия Грузинская мечта. Однако оппозиция готовится опротестовать результаты и собирает уличные акции, борясь за право сформировать коалицию в парламенте.

Выборы в парламент Грузии состоялись в субботу, 31 октября. После подсчета 80,22% голосов избирателей (с 3086 избирательных участков из 3847) побеждает правящая партия Грузинская мечта Бидзины Иванишвили, сообщает «Новое время». По данным ЦИК, эта партия набирает 48,34% голосов.

Оппозиционный блок Единое национальное движение — Объединенная оппозиция (в него входит и политсила Михеила Саакашвили) на этом этапе подсчета получает 26,43%, а партия Европейская Грузия — 3,78%. Всего в парламент проходят пять партий и два блока.

Цифры, схожие с данными ЦИК Грузии, ранее обнародовали по итогам нескольких экзитполов. По данным опроса, проведенного компанией Public Opinion Strategy по заказу телекомпании Имеди, правящая партия одержала победу, набрав 55% голосов А согласно результатам экзитпола телекомпании Рустави-2, Грузинская мечта получила 52,26% голосов, тогда как блок Саакашвили Единое национальное движение — 25,33%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

Выборы в Грузии впервые прошли по новой системе, напоминает Русская служба Би-Би-Си. Одним из новшеств стал так называемый механизм замка: партия, набравшая меньше 40% на пропорциональных выборах, не сможет сформировать однопартийное большинство.

Кроме того, в этом году грузинские избиратели выбирали 120 депутатов по пропорциональной системе (вместо прежних 7) и 30 мажоритариев (вместо 73).

Тем временем грузинская оппозиция заявила о своем несогласии с официальными данными подсчета голосов, ссылаясь на данные еще одного экзитпола, проведенного компанией Ipsоs по заказу телекомпании Мтавари. Согласно этим цифрам, по состоянию на 17:00 в день голосования правящая партия хоть и побеждала на выборах (набирая 41%), но в сумме оппозиционные партии опережают Грузинскую мечту.

Из-за этого сторонники оппозиции уже после закрытия участков 31 октября собрались на центральном проспекте Руставели в Тбилиси, а также запланировали новую акцию протеста на воскресенье, 1 ноября.

Оппозиционные лидеры призвали всех, кто поддерживает оппозицию, 1 ноября в 16:00 снова выйти на проспект Руставели. «Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!» — сказал журналистам мажоритарный кандидат от оппозиции Ника Мелия, объявляя о совместном решении оппозиционных лидеров.

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