История учительницы из Витебска, которая уволилась в знак протеста
- 1.11.2020, 16:50
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Наталья Доморацкая не раз стояла в цепях солидарности, выходила на акции.
Учительница из Витебска Наталья Доморацкая рассказала в интервью «Салідарнасці», как сложно противостоять фальсификациям в школе и почему не жалеет, что ушла из системы образования.
Наталья Доморацкая — педагог по образованию. Сначала работала в школе №4 учителем физики.
— Мне нравилось преподавать, и дети меня любили, — говорит собеседница. — Но было очень сложно приспособиться морально в плане отношения к тебе. Ведь в системе образования человек — не человек, он не имеет права голоса, должен только выполнять распоряжения. Идет постоянный прессинг. Поэтому через какое-то время я решила уволиться и пробовать себя в другой сфере.
Однако вскоре Наталья снова вернулась в школу. Только уже в качестве инженера-программиста.
— Коллектив в школе №5 был хороший, и отношения нормальные. Пока не пришло 9 августа, — рассказывает Наталья. — В школе мою позицию знали, поэтому к выборам не привлекали — ни в парламентскую кампанию, ни тем более в президентскую. Все понимали, что молчать и закрывать глаза на фальсификации я не буду.
Наталья — человек с активной гражданской позицией. Она не раз стояла в цепочках солидарности, выходила на акции. В школе Наталья, как могла, пыталась объяснять своим коллегам, которые попали в комиссии, что фальсификация — это преступление.
— Но они лишь отмахивались, — вздыхает женщина.
Конфликт случился 9 августа, когда от Натальи потребовали, чтобы она вышла проводить в школе концерт по случаю выборов.
— Проведение концертов входило в мои обязанности, — объясняет собеседница. — Конечно, я стала отказываться. Тогда руководство прямо мне заявило, что в противном случае я могу уходить.
Дело в том, что у Натальи мама — инвалид по зрению, за ней необходим уход. В одночасье лишиться работы для женщины было крайне болезненно.
— Однако и работать дальше оказалось практически невозможно. Отношения с коллегами окончательно разладились, — говорит собеседница. — Из всего коллектива, где 86 человек, меня открыто поддержало трое коллег. А ведь многие, как и я, видели, что происходило у нас в школе во время выборов: и как выносили бюллетени, и как «считали» голоса.
Наталья даже пыталась взывать к совести тех, кто был в комиссиях.
— Когда стало известно, что происходило на Окрестина, я своим коллегам на работе показала фотографии избитых. Одна расплакалась. Говорит: «Мы же не знали, что так будет». А назавтра человек снова стал на свою позицию: «Это все неправда, фейки».
Так Наталья решила, что больше работать в школе не сможет. Сначала написала заявление на отпуск за свой счет, а после уволилась.
С начала октября она уже не работает. Однако ни о чем не жалеет.
Сейчас Наталья Доморацкая хочет дальше учиться на инженера-программиста. Возвращаться в школу она не планирует.
— Недавно видела своих бывших коллег из 5-й школы. Заметили, что я выгляжу гораздо лучше и веселее, чем когда работала. Говорят: возвращайся. Но я вижу, что творится в школе и снова идти туда нет никакого желания. Тем более что теперь у меня намного больше перспектив.