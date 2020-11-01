История учительницы из Витебска, которая уволилась в знак протеста 1.11.2020, 16:50

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Наталья Доморацкая

Наталья Доморацкая не раз стояла в цепях солидарности, выходила на акции.

Учительница из Витебска Наталья Доморацкая рассказала в интервью «Салідарнасці», как сложно противостоять фальсификациям в школе и почему не жалеет, что ушла из системы образования.

Наталья Доморацкая — педагог по образованию. Сначала работала в школе №4 учителем физики.

— Мне нравилось преподавать, и дети меня любили, — говорит собеседница. — Но было очень сложно приспособиться морально в плане отношения к тебе. Ведь в системе образования человек — не человек, он не имеет права голоса, должен только выполнять распоряжения. Идет постоянный прессинг. Поэтому через какое-то время я решила уволиться и пробовать себя в другой сфере.

Однако вскоре Наталья снова вернулась в школу. Только уже в качестве инженера-программиста.

— Коллектив в школе №5 был хороший, и отношения нормальные. Пока не пришло 9 августа, — рассказывает Наталья. — В школе мою позицию знали, поэтому к выборам не привлекали — ни в парламентскую кампанию, ни тем более в президентскую. Все понимали, что молчать и закрывать глаза на фальсификации я не буду.

Наталья — человек с активной гражданской позицией. Она не раз стояла в цепочках солидарности, выходила на акции. В школе Наталья, как могла, пыталась объяснять своим коллегам, которые попали в комиссии, что фальсификация — это преступление.

— Но они лишь отмахивались, — вздыхает женщина.

Конфликт случился 9 августа, когда от Натальи потребовали, чтобы она вышла проводить в школе концерт по случаю выборов.

— Проведение концертов входило в мои обязанности, — объясняет собеседница. — Конечно, я стала отказываться. Тогда руководство прямо мне заявило, что в противном случае я могу уходить.

Дело в том, что у Натальи мама — инвалид по зрению, за ней необходим уход. В одночасье лишиться работы для женщины было крайне болезненно.

— Однако и работать дальше оказалось практически невозможно. Отношения с коллегами окончательно разладились, — говорит собеседница. — Из всего коллектива, где 86 человек, меня открыто поддержало трое коллег. А ведь многие, как и я, видели, что происходило у нас в школе во время выборов: и как выносили бюллетени, и как «считали» голоса.

Наталья даже пыталась взывать к совести тех, кто был в комиссиях.

— Когда стало известно, что происходило на Окрестина, я своим коллегам на работе показала фотографии избитых. Одна расплакалась. Говорит: «Мы же не знали, что так будет». А назавтра человек снова стал на свою позицию: «Это все неправда, фейки».

Так Наталья решила, что больше работать в школе не сможет. Сначала написала заявление на отпуск за свой счет, а после уволилась.

С начала октября она уже не работает. Однако ни о чем не жалеет.

Сейчас Наталья Доморацкая хочет дальше учиться на инженера-программиста. Возвращаться в школу она не планирует.

— Недавно видела своих бывших коллег из 5-й школы. Заметили, что я выгляжу гораздо лучше и веселее, чем когда работала. Говорят: возвращайся. Но я вижу, что творится в школе и снова идти туда нет никакого желания. Тем более что теперь у меня намного больше перспектив.

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