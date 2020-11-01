«На все отделение было два ртутных градусника» 1.11.2020, 17:16

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История пинчанки, которой пришлось недавно лежать в больнице.

Пинчанка рассказала «Медиа-Полесье», каково лежать в больнице во время второй волны Сovid-19.

На прошедшей неделе руководство Пинской поликлиники неоднократно рассказывало СМИ о готовности больницы к приёму коронавирусных больных. Несомненно, ситуация со средствами защиты, приборами для искусственной вентиляции лёгких стала лучше по сравнению с весенней. Об этом говорит и медперсонал больницы. Перед каждой сменой им выдают маски, перчатки, защитные костюмы…

Но люди болеют не только коронавирусом. Пинчанка рассказала, что происходит в одном из отделений больницы.

— У меня поднялась температура до 39 градусов. Несколько дней я пыталась сбить её самостоятельно, но состояние только ухудшалось. Вызвала скорую. Мне посоветовали выпить анальгин. Через час температура не спала. Позвонила второй раз. Пока медики приехали, температура упала до 37,5. С такой температурой в больницу не забирают: «Организм борется. И, честно говоря, лучше лечиться дома, так как в больнице коронавирус. Мало ли что». На следующий день, в пятницу, вызвала врача на дом. Она осмотрела меня, выписала больничный и дала направления на анализы.

В субботу с температурой поехала сдавать анализы. Медсестра сказала, что они плохие и нужно срочно ехать в больницу. Инфекционный кабинет не работал. Всех больных с температурой и без принимал дежурный врач на 4-м этаже. Мне выписали направление на госпитализацию.

В приёмный покой больницы я приехала в 12 дня. И просидела там больше 3-х часов, потому что на всё отделение – и грязное, и чистое — был один врач. За это время у меня взяли анализ крови на коронавирус, он был отрицательный. Но как потом сказал лечащий врач, достоверность этих тестов примерно 40%. Меня положили в больницу.

В палате нас было трое, лежали в шахматном порядке, с соблюдением социальной дистанции. Отделение было заполнено на треть: лежало только 16 человек, а оно рассчитано на 40.

Из нововведений в больнице: обязательное ношение маски за пределами палаты. Выходить из палаты только на процедуры, обследования и в туалет. Всё остальное время мы находились в палате. Еду тоже развозили по палатам.

Убирали санитарки 2-3 раза в день. И самое приятное, в отделении не было тараканов. Вообще.

Правда, и антисептиков в нашем отделении не было. Устройства были, но они были пустые. За время моего нахождения в больнице даже после неоднократных вопросов, мне ответили, что этим занимается сестра-хозяйка, мол, спросите у неё.

Не могу не рассказать об ещё одном неприятном факте. На всё отделение было 2 ртутных градусника. Раньше было 6, но разбили, а в продаже нет.

Несмотря на общую ситуацию с коронавирусом, персонал отделения не терял оптимизма. «Мы уже все переболели коронавирусом. Некоторые даже дважды». Одна из медсестёр рассказала, что во второй раз, когда она заболела, ей даже больничный не дали, ходила на работу.

Но в четверг ситуация изменилась: за день поступило более 40 человек. Если учесть, что в больницу забирают только в тяжёлых случаях, ситуация стала действительно напряжённая. И это при условии, что к нам не возят жителей Столина и Лунинца. Наше отделение в срочном порядке начали готовить к приёму ковидных пациентов.

Сколько человек лежит с коронавирусом в больнице, не знают даже врачи. Каждый отвечает за своё отделение. Но разговоры о вспышках на предприятиях и в школах города есть. Люди умирают не только от коронавируса, инфарктов, инсультов и прочих болезней. И минимальный набор дезсредств должен быть во всех отделениях.

Всех «нетяжёлых» пациентов в пятницу выписали долечиваться дома. Отделение переселили на 4-й этаж. Из всех пациентов оставили только 12 человек, которым предстояли операции или нужно наблюдение врачей.

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