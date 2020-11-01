Алесь Беляцкий: Власти выразительно демонстрируют свое отношение к Куропатам 4 1.11.2020, 18:45

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Власти испугались Марша «Не забудем, не простим!».

32 года назад, 30 октября 1988 года, тысячи людей устроили марш в Минске в урочище Куропаты, где в 1930-е годы сотрудники НКВД уничтожили тысячи невинных людей, передает «Радыё Рацыя».

По разным оценкам, каратели НКВД расстреляли в Куропатах с 1937 по 1941 год от 30 тысяч (первое расследование, проведенное прокуратурой БССР) до 250 тысяч человек. Сегодня в Марше «Не забудем, не простим», который шел до Куропат участвовал правозащитник Алесь Беляцкий:

- Этим путем, кстати, шел Марш, когда в 1989 году устанавливали Крест Страданий. Я хорошо помню, именно по Карбышева шла колонна с Крестом впереди, который потом установили в Куропатах. Сегодня мы повторили этот путь, но уже с совершенно другим отношением властей. Ведь в 1989 году демонстрантов все-таки не трогали. После разгона Дедов в 1988 году, по сути, до 1995 года демонстрации и митинги в Беларуси проводились почти без задержаний, почти без проблем.

К сожалению, сейчас ситуация обратная - массовые репрессии, задержания, применение спецсредств. Лукашенко несколько раз говорил, что все происходит по его приказу.

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