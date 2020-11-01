Ученые назвали напиток, эффективно замедляющий старение организма человека 1 1.11.2020, 19:39

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Иллюстрационное фото

В составе этого напитка находятся витамины А, В, С и Е, а также большое количество минералов.

Медики рассказали о популярном напитке, посредством которого можно замедлить процесс старения организма. Эксперты убеждены, что именно он является одним из секретов долголетия жителей Японии, пишет orthodox.od.ua.

Медики рекомендуют включить в свой рацион чай матча, набирающий популярность во всем мире. В его составе находятся витамины А, В, С и Е, а также большое количество минералов и пищевых волокон. Напиток богат цинком и железом, также присутствуют кальций и натрий. Помимо замедления старения за счет матчи можно сократить риск развития ряда заболеваний, включая онкологию.

Еще одно полезное свойство чая в способности снижать уровень холестерина. Таким образом можно регулировать пищевые процессы, уменьшается и вероятность сердечно-сосудистых недугов. Готовят матчу из молодых чайных листьев, предварительно измельченных в порошок яркого зеленого цвета.

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