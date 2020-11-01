В парламент Грузии пройдут семь партий и два блока

В парламент Грузии пройдут семь партий и два блока1
- 1.11.2020, 19:41
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ЦИК Грузии обработал 99,9% бюллетеней.
На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая набрала 48,16% голосов.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны после обработки 99,9% бюллетеней.
На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве», в который входит партия «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Он получил 27,12% голосов.
По данным ЦИК, в парламент проходят семь партий и два блока.
Лидеры оппозиционного блока «Сила в единстве» не согласились с результатами выборов и призвали своих сторонников выходить на улицы.