Почти половину населения Словакии за день проверили на COVID-19 1.11.2020, 20:07

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фото: Pravda (Ľubos Pilc)

К процессу массового тестирования привлекли армию.

За сутки в Словакии на COVID-19 было протестировано более 2,5 млн человек. Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет 1 ноября газета Pravda.

В тестировании приняли участие 2 581 113 человек, из них у 25 850, то есть у 1% прошедших тестирование, результат на коронавирусную инфекцию был положительный, сказано в сообщении.

По информации издания, 1 ноября бесплатное массовое тестирование продолжается, но нагрузка на мобильные пункты тестирования значительно меньше, чем в первый день.

31 октября в Словакии началось массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. В столице страны Братиславе утром люди ждали в очереди от одного до трех часов. В других городах время ожидания составляло порядка двух часов.

Медики делают гражданам быстрый тест на антиген, премьер-министр страны Игорь Матович призвал тех граждан, которые получат положительный результат, уходить на самоизоляцию, пишет Aktuality. К процессу массового тестирования привлекли армию.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

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