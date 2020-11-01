New York Times: Судьба Лукашенко висит на волоске 2 1.11.2020, 20:55

9,353

Терпение всех, кто желает ухода диктатора, уже на грани.

Почти три месяца подряд участников протестов в Беларуси били, бросали за решетку, штрафовали и выгоняли из страны. Но владелица бара и салона красоты в Минске Оксана Колтович все равно участвует в демонстрациях.

"У меня такое ощущение, будто мы вошли в какой-то своеобразный тоннель. Назад пути нет. Поэтому мы идем и идем вперед", - говорит она New York Times (перевод - unian.net) по дороге на новую акцию против Александра Лукашенко.

Сотни тысяч белорусов вышли на улицы в августе после того, как Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы. Тогда многие думали, что через несколько дней или недель авторитарный лидер отступит. Но вместо этого Лукашенко и большая часть общества сцепились в долговременном испытании силы друг друга. И будущее страны поставлено на кон. Демонстранты продолжают собираться десятками тысяч каждое воскресенье, скандируя: "Уходи!".

"В такой напряженной ситуации что угодно может стать искрой, которая свергнет систему. Все может кончиться за неделю, а может продолжаться и целый год. Ни одна революция не произошла по плану", - сказал исследователь московского "Центра Карнеги" в Минске Артем Шрайбман.

В понедельник рассеянные группы рабочих в Беларуси откликнулись на призыв к большой забастовке. К бастующим присоединились студенты, которые не пришли на занятия после того, как в воскресенье оппозиционный марш в Минске собрал более 200 тысяч человек.

"Режим не готов говорить правду, ответить за свои слова или выполнить требования людей. Это означает, что этот режим не стоит белорусского народа", - сказала политический оппонент белорусского автократа Светлана Тихановская.

Издание пишет, что в первый день забастовки рабочие присоединились к забастовке, в частности, на "Минском тракторном заводе". В городе Гродно милиция во время подавления протеста на заводе по производству минеральных удобрений задержала более 30 человек. Об этом сказала представитель независимого профсоюза в Гродно Лиза Мерляк.

По ее словам, несколько десятков человек, которые должны были выйти на смену в понедельник, отказались работать, сорвав работу цехов на заводе. Государственные предприятия составляют ядро белорусской экономики. И Лукашенко считает их рабочих основой своего электората.

"Мы считаем, что производство придется замедлить или остановить. Потому что в цехах некому работать", - сказала Мерляк.

В социальных сетях пользователи сообщали о том, что в Гродно, Минске и других городах люди образовали "живые цепи солидарности", чтобы поддержать забастовщиков. Протесты в столице Беларуси продолжались даже ночью несмотря на то, что милиция хватала людей в центре города и сажала в микроавтобусы без пометок.

Но главная аудитория, которая пристально следит за протестами в Беларуси, на самом деле находится в Москве. Демонстранты пытаются послать Владимиру Путину сигнал, что чем дольше он поддерживает Лукашенко, тем больше он рискует потерять расположение обычных белорусов.

Российский депутат Константин Затулин сказал New York Times: чиновники на самых высоких уровнях Российской Федерации" считают, что Лукашенко "рано или поздно" придется уйти. Некоторые участники протестов убеждены, что им нужно давить на Лукашенко, пока Путин не сделает свой шаг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».