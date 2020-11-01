Илон Маск объявил о независимости будущих людских поселений за пределами Земли

Илон Маск объявил о независимости будущих людских поселений за пределами Земли1
- 1.11.2020, 21:26
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Маск объявил, что поселения людей на Марсе не будут подчиняться Земле.
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что будущие поселения людей на Марсе и в других местах за пределами Земли не будут подчиняться земному законодательству.
Маск объявил, что поселения людей на Марсе не будут подчиняться Земле и будут иметь собственные законы. Об этом сообщает Daily Mail.
Такое заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, принадлежащей SpaceX.
В разделе «управляющие законы» заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, установленные на основе доброй воли.
Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли.