Илон Маск объявил о независимости будущих людских поселений за пределами Земли 1 1.11.2020, 21:26

1,821

Маск объявил, что поселения людей на Марсе не будут подчиняться Земле.

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что будущие поселения людей на Марсе и в других местах за пределами Земли не будут подчиняться земному законодательству.

Маск объявил, что поселения людей на Марсе не будут подчиняться Земле и будут иметь собственные законы. Об этом сообщает Daily Mail.

Такое заявление было опубликовано среди условий бета-тестирования пользовательских услуг интернет-компании Starlink, принадлежащей SpaceX.

В разделе «управляющие законы» заявлено, что компания не намерена соблюдать земные законы за пределами Земли и Луны, а вместо этого примет принципы самоуправления, установленные на основе доброй воли.

Соответствующие условия предоставления услуг были опубликованы пользователями Twitter. Они появились через неделю после того, как Маск заявил о планах построить вокруг Марса систему спутников, а также автономный город, выживание которого не будет зависеть от Земли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».