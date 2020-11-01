Как научиться засыпать за одну минуту: лучшая методика

Как научиться засыпать за одну минуту: лучшая методика1
- 1.11.2020, 22:21
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Ученый из Гарварда проанализировал практику, известную индийским йогам.
Изучением одного из лучших методов быстрого засыпания занялся доктор медицинских наук из Гарварда.
Он выяснил, что практика «4-7-8» уже несколько веков известна индийским йогам. Они использовали ее во время своих медитаций, чтобы достичь полной релаксации. Так что можно считать ее абсолютно безопасной, пишет cursorinfo.co.il.
Все что нужно сделать:
Спокойно вдыхать через нос в течение 4 секунд.
Задержать дыхание на 7 секунд.
После этого не торопясь выдыхать через рот в течение 8 секунд.
Вот так все просто. Это дыхательное упражнение замедляет наш сердечный ритм и успокаивает. Причем происходит это очень быстро — всего через несколько повторов. Это работает. Хотя и выглядит как безумие.
Напомним, по данным британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут. Этого достаточно для восстановления сил и после пробуждения человек будет хорошо выглядеть. Также было установлено, оптимальное время для отхода ко сну — это 21:45 минут.
Оптимальное время пробуждения — около семи утра.