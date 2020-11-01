«БелАЗ, вся Беларусь смотрит на вас!»
- 1.11.2020, 22:49
- 2,952
Жители Жодино сняли мотивационный ролик для бастующих работников предприятия.
Жители Жодино сняли мотивационный ролик для работников БелАЗа, сообщает «Белсат».
Напомним, что 30 октября работники инструментального цеха ОАО «БелАЗ» в Жодино выставили руководству ультиматум: отмена приказа об увольнении их коллег, проявивших свою гражданскую позицию, или забастовка всего цеха. Начальство вынуждено было выполнить все требования рабочих.