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«БелАЗ, вся Беларусь смотрит на вас!»

  • 1.11.2020, 22:49
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«БелАЗ, вся Беларусь смотрит на вас!»

Жители Жодино сняли мотивационный ролик для бастующих работников предприятия.

Жители Жодино сняли мотивационный ролик для работников БелАЗа, сообщает «Белсат».

Напомним, что 30 октября работники инструментального цеха ОАО «БелАЗ» в Жодино выставили руководству ультиматум: отмена приказа об увольнении их коллег, проявивших свою гражданскую позицию, или забастовка всего цеха. Начальство вынуждено было выполнить все требования рабочих.

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