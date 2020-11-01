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Арсений Яценюк: Режим Лукашенко обречен

  • 1.11.2020, 22:51
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Арсений Яценюк: Режим Лукашенко обречен
Арсений Яценюк
Фото: comments.ua

Экс-премьер Украины поддержал участников Марша «Не забудем, не простим!»

Выстрелы, прозвучавшие в Минске 1 ноября, говорят о том, что режим Лукашенко обречен.

Такое мнение высказал в Facebook бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В Минске силовики начали стрелять. Так было в Украине, когда "Беркут" начал стрелять по приказу [президента Украины Виктора] Януковича и в соответствии с планом [президента России Владимира] Путина", – написал Яценюк.

Он считает, что на повторные выборы Лукашенко не пошел из-за страха поражения.

"Белорусы! Не сдавайтесь и не бойтесь!" – отметил экс-премьер.

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