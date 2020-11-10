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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом

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  • 10.11.2020, 8:21
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом
Крэйг Вудкрофт

Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. И, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.

Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни — очередное испытание, которое предстоит преодолеть. Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский, чьей зоной ответственности станут подводка нападающих к матчам и выбор сочетаний игроков. Павел Перепехин продолжит отвечать за действия защитников. Роль Андрея Мезина — активно помогать коллегам на лавке. Такое решение позволит свести к минимуму последствия моего отсутствия. Я же надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Все будет зависеть от результатов следующих тестов», — сказал Вудкрофт.

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