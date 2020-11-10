«Восстань, как Костюшко, против чудовища, которое уничтожает страну» 10.11.2020, 9:01

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Фото: Reuters

Покажем, что мы достойны наших предков.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал пронзительное письмо своего читателя с призывом к белорусам.

«Хватит уже сидеть и молча смотреть телик в то время, когда другие подставляя свои жизни творят новую свободную Беларусь, - пишет читатель канала. - Уже никто не боится выходить: студенты, медики, работяги, спортсмены, пенсионеры и даже люди с инвалидностью. Все устали сидеть и смотреть на чудовище, которое уничтожает страну и беларусский народ.

Знаете почему нас так жестоко разгоняют и бьют? Потому что бояться, чтобы нас не было много. Они боятся, все эти силовые структуры, что бы нас не вышло миллионы, иначе мы, народ Беларуси, даже без оружия затопчем всю эту нечисть! Нас же огромное количество, просто пока одни борются за свободу, вторые просто сидят и ждут.

Я тебя призываю, белорусский народ, восстань и объединись против сил зла. Восстань, как когда-то восстал Тадеуш Костюшко, мы вместе пойдём за свободой! Хватит нам уже убегать по дворам от полицаев, хватит терпеть побои и пытки. Давайте выходить миллионами по всей стране и тогда будут убегать они, а мы пойдём наступлением, мы наконец вырвем эту победу.

Уважаемые граждане Беларуси, мой любимый, мой гордый народ! Давай покажем нашим прадедам, которые мужественно давали отпор фашистам, что мы достойны их. Мы тоже мужественны и мы свободны! Я призываю каждого беларуса стать на защиту наших репрессированных братьев и сестер и выйти миллионными толпами по городам. Тогда за нами будет победа, и тогда нас будет не остановить!

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