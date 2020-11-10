Как Джо Байден выиграл выборы в США: пять основных причин 1 10.11.2020, 9:11

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Джо Байден

Фото: ЕРА

Лидер демократов шел на выборы с аурой известного системного человека.

Демократы начинали кампанию, когда Америка оплакивала умерших от COVID-19, была разделена протестами из-за Джорджа Флойда, пыталась найти работу или просто переживала и боялась за будущее, говорится в статье на сайте news.24tv.ua.

Возвращение человека из системы

Байден шел на выборы с аурой известного системного человека: он был вице-президентом Обамы, имел опыт, пользовался поддержкой части американцев. 24 канал рассказывает об истории победы Байдена.

Байден смог собрать и удержать необычную коалицию – от умеренных республиканцев до демократов-социалистов – а затем отбросить критиков и пролистать представления о современной американской политике, пишет Vox. Все было построено на компромиссах и отношениях внутри команды.

"Я считаю, что все политическое является личным, потому что политика строится на доверии. Если вы не можете построить личные отношения, завоевать доверие будет сложно", – писал избранный президент в книге "Обещай мне, отец".

Кампания явно выглядела устаревшей для внешнего мира, как и подход к медиа. Ее лидер часто оставался в тени, резко контрастируя с подходом Трампа «я сам все решу».

Байден выглядел застрявшим в 2000-х, но менялся вместе со страной. Особенно после Обамы и потери сына Бо. Он стал, пишет Эзра Кляйн, который следил за Байденом 20 лет, "более открытым и беспристрастным, а подход к политике – более мягкий и менее эгоистичен".

Когда начался ковид, предвыборные встречи прекратились. Агитация стала еще более скромной и тихой. Конечно, это имело и негативную сторону: демократы считали, что Байден не заражает избирателей энтузиазмом, как действующий лидер США, не способен доминировать в разговоре.

Фото: Омаһа World Herald

Его политика – перекресток: того, во что он верит сам, во что верит страна и во что верят люди, которых он должен убедить. Мы еще не знаем композиции Сената, потому что два соревнования в Джорджии пошли на второй тур в январе. Митч Макконнелл, видимо, сохранит позицию лидера большинства. И с ним придется договариваться. И это, скорее всего, станет первым серьезным тестом.

"Я скажу кое-что возмутительное: думаю, что у меня неплохое портфолио по получению голосов GOP и демократов", – говорил сам Байден. Кое-кто из "старой доброй партии", считает он, будет чувствовать себя более свободно без диктата Трампа и сотрудничать по вопросам расизма и инфраструктуры. Эти соглашения, конечно, не понравятся части демократов, их тоже надо будет уравновешивать.

Но сейчас есть проблема: нынешний Сенат и политика в целом упали до уровня открытой поляризации. И это распространяется на всю нацию. В конце концов все закончилось самой высокой явкой с 1900 года, возможно – самой высокой в истории. Так как Байден добыл ее?

В сердце идеи стоял профессионализм. Байден – политик в самом высоком смысле, который уже 40 лет внутри системы. В культуре, которая ценит перформансы людей не из Вашингтона (Трамп, например, из Флориды – 24), "Спящий Джо" нырял в мир переговоров со многими людьми и наслаждался этим.

Как Байден победил: 5 основных причин

Итак, Джо Байден победил на выборах президента США, набрав необходимое количество голосов перед заседанием Коллегии Избирателей. Конечно, подсчет голосов еще продолжается, но он вряд ли что-то изменит кардинально. Правда, следует заметить, что нынешний суд фактически подконтролен Трампу и имеет консервативное большинство.

В теории он может повлиять на ход выборов, но возьмет ли на себя такую ответственность? Возможность "бунта" среди членов коллегии избирателей сохраняется, но она невелика, потому что обычно туда берут ответственных и лояльных партии людей.

Администрация Трампа обещает суды и раскрытие "махинаций Демократов", но сейчас считается, что выборы прошли чисто и по закону. Как показывает практика, дальше громких обвинений у республиканцев дело обычно не движется. Последний пересчет голосов – на выборах 2016 года в Висконсине-принес Дональду Трампу лишь 131 голос.

Ясно одно: без боя Трамп с должности не уйдет. Но как выиграл Джозеф Байден, который 21 января должен его сменить в Овальном кабинете? Как пишет BBC, на это было пять причин.

Фото: North County Public Radio

Причина первая: коронавирус

Конечно, если бы не коронавирусная пандемия, шансы Трампа были бы значительно выше, возможно, он смог бы переизбраться. Использование демократами голосования по почте добавило Байдену много голосов. Тогда как республиканцы и Трамп призывали голосовать на участках, а это – довольно ограниченный ресурс. Который нечем пополнять.

Провал администрации Трампа очевиден: 230 тысяч американцев умерло, десятки миллионов заболели вирусом. Pew Research сообщало, что американцы на 17% больше доверяли Байдену, чем Трампу в вопросе борьбы с пандемией. Действующий президент не доверял исследованиям, постоянно атаковал журналистов и ученых. Он уменьшал опасность ковида даже когда сам им переболел, включая семью.

Эта всемирная проблема сбила Трампа с его любимого конька: экономики, достатка и процветания Америки. Безработица росла параллельно числу больных, а Китай, который быстро оправился от собственной вспышки, начал уходить в отрыв. Что падало, так это рейтинг Трампа, который составил, по данным Gallup, лишь 37% летом. Конечно, кампания Байдена использовала это.

Причина вторая: сдержанность и осторожность

Джо Байден в третий раз в своей жизни баллотировался на пост президента Соединенных Штатов. Но попытки в 1987 и 2007 годах провалились, включая склонность Байдена к ошибкам. И это несмотря на 40 лет политического опыта!

В третий раз Байден был более осторожен в действиях и более сдержан во время выступлений, хотя он не является естественным оратором. Его агитация активно проходила в интернете, тогда как Дональд Трамп собирал своих сторонников на опасных массовых митингах. Шансы на переутомление и последующие погрешности были минимизированы, а кампания шла потихоньку. Понятно, что соревноваться с Трампом и его медиа-империей в соцсетях не было смысла.

Трамп со своими упреками "hiding Biden" (буквально – скрывающийся Байден – 24) выиграл бы. Но зато, бывший вице-президент Обамы дал Трампу быть самим собой, и это принесло плоды в виде победы.

Чем больше он говорит, тем лучше для меня, – парировал кандидат от демократов на упреки, что его нигде не видно.

Причина третья: дайте Америке спокойствие

Телевизионная реклама Байдена подавала выборы как "битву за дух Америки", которая позволит оставить раздор и хаос последних четырех лет позади. Штаб демократов ставил на то, что Трамп был слишком разделяющей и вспыльчивой фигурой. Тогда как американцы хотели более стабильного и спокойного лидерства.

"Синим" удалось показать своего лидера, который "не является Трампом". А значит, США могут выдохнуть и несколько недель пожить без политики на страницах всех СМИ и на всех каналах. Сначала это было шуткой, но потом стало правдой – Америка очень хотела отдохнуть от четырех лет бесконечных новостей.

В магазине кампании Байдена даже была футболка "Меньше твитов, больше слушай", пишет Vox. Конечно, это была шпилька в сторону Трампа, но это хорошо характеризует и нового лидера Америки.

С другой стороны, это было голосование не за Байдена, а всеми силами против Трампа, который действительно за четыре года стал угрозой для демократической системы. Его стратегия была еще больше поляризацией, чтобы разделить страну надвое. В надежде, что его половина будет больше. Сработало, в принципе, но не до конца.

Фото: Politico

Причина четвертая: оставайся в центре

Пока шли праймериз, которые выиграл Байден, на него оказывалось и внутрипартийное давление. С левого фланга заходили Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. Они имели хорошо профинансированные кампании и собирали людей, как рок-концертах.

Но Байден стоял на своей стратегии в центре политического спектра: выступал против налогов для богатых, системы здравоохранения, которую должно полностью обеспечивать государство и бесплатного обучения в колледжах.

Это действительно самая левая повестка для всех современных кандидатов в президенты Соединенных Штатов, вобравшая в себя другие демократические разработки. Но все равно далека от радикального социализма, набирающего обороты в Америке.

Это позволило консолидировать умеренный электорат демократов и разочарованных республиканцев во время выборов. Идея Байдена и Харрис, тем не менее, амбиционна – уменьшить бедность в США на 50%, детскую – на 75%.

Также эта стратегия была отражена в выборе Камалы Харрис как своего вице-президента. Хотя должен был выбрать кого-то с"левого фланга". Здесь стоит отметить, что на фоне требований забрать деньги у полиции и реформировать ее, Байден поддерживает "копов". Харрис-из той же системы, она была генеральным прокурором Калифорнии.

Единственный момент, где Байден был ближе к Сандерсу и Уоррен – климат и окружающая среда.

Его штаб посчитал, что это поможет получить голоса молодежи США. Риск потери поддержки в "шатких штатах, зависимых от добычи полезных ископаемых, был признан стоящим того. К тому же, на фрекинг он планирует накладывать жесткие ограничения, а не полностью разрешать, как хотел Трамп или полностью запрещать, как другие кандидаты.

"Мы критиковали Байдена раньше, потому что он обращал мало внимания на климат", – рассказала со-основательница Sunrise Movement Варшини Пракаш. – "Теперь он увеличил инвестиции в эту тему, рассказал в деталях, как планирует достичь климатической справедливости".

Я делала климатический план Сандерсу в 2016. В Байдена он гораздо более амбициозный. Это шокирует, – добавила Варниши для Vox.

За Байденом стоит истеблишмент Демпартии в противовес ее социалистическому крылу. В конце концов, даже Сандерс поддержал кандидатуру Байдена и снял свою в его пользу. Что же говорит об умении первого "сесть, поговорить и договориться". Ясно, что не даром и Сандерс может ожидать какой-то пост в правительстве уже в ближайшее время. Так Байден объединил – хотя бы временно – партийные ряды.

Причина пятая: больше денег, меньше проблем

В начале гонки казна Байдена была почти пуста. По сравнению с Трампом, у которого были миллиарды (правда, он не вложил собственных денег – 24). Он копил "деньги на войну" все четыре года. Впрочем с апреля демократы запустили очень сильный сбор средств.

Из-за того, что кампания Трампа, тогда возглавляемая Брэдом Парскейлом, сильно тратила в начале агитации, в конце Байден имел гораздо больше операционных средств. В октябре "синие "имели на 144 млн долларов США больше, чем "красные", а это дало возможность захватить инициативу.

Поскольку республиканцы отозвали свою рекламу в ключевых штатах, большая "казна" позволила демократам занять эту рекламную нишу в Техасе, Огайо, Джорджии (где Байден ожидается победителем – 24) и Айове. Эти территории считались давно утраченными.

Так, большинство ставок "прогорело", но Байден смог победить еще недавно абсолютно Республиканской и консервативной Аризоне и заставил Трампа провести остаток выборов в защите.

Устоит ли демократическая база перед внутренними вызовами и расколами, которые неизбежны? Сможет ли Байден удержать на своей стороне маргинального избирателя? Насколько демократы будут успешны, когда республиканцы удерживают Сенат и Верховный Суд? Остается наблюдать, как стратегия на выборы становится стратегией управления государством.

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