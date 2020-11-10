Ученые создали мощную вакцину из «искусственного» коронавируса 10.11.2020, 9:14

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Новый препарат может оказаться сильнее, чем все остальные.

В США создали новую вакцину от COVID-19 на основе так называемого "искусственного" коронавируса. Она потенциально может вызвать большую защитную реакцию организма, чем другие профилактические препараты.

Как пишет Nature (перевод - unian.net), авторами вакцины выступили ученые Дэвид Вислер и Нил Кинг из Университета Вашингтона в Сиэтле. Вместе с коллегами они создали микроскопические похожие на шарики частицы. Они повторяют структуру коронавируса, который провоцирует COVID-19. К поверхности этих частиц ученые прикрепили 60 копий белков с шипов SARS-CoV-2. Именно с помощью этих шипов коронавирус проникает в человеческие клетки.

Команда исследователей ввели вакцину на основе микрочастиц мышам. У животных в результате появились защитные антитела, способные блокировать вирус. Их уровень был таким же или даже выше, чем у людей, которые выздоровели от COVID-19. У мышей, получивших вакцину с "искусственным" коронавирусом, было в 10 раз больше антител, чем у грызунов, которым вкололи препарат на основе только белков из шипов. Многие потенциальные вакцины базируют именно на этих белках. Ученые готовят новую разработку для клинических испытаний (больше о первых результатах испытания новой вакцины можно прочитать на сайте Cell).

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