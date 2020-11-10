Нацбанк Беларуси поставили на «растяжку» 10.11.2020, 9:32

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Регулятору придется сделать непростой выбор.

11 ноября НБРБ будет решать судьбу ставки рефинансирования. От того, какой выбор сделают чиновники, зависят пути протекания кризиса в экономике, пишут banki24.by.

На среду назначено плановое заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике. Дополнительное заседание состоялось совсем недавно — 14 октября. Тогда в НБРБ решили, что не стоит трогать ставку рефинансирования и оставили ее неизменной (7,75% годовых).

Нацбанк обосновал октябрьское решение ускорением инфляционных процессов в экономике. Сентябрьская инфляция в годовом выражении подскочила до 6,1%, что намного выше ориентира регулятора на 2020 год (5%).

Базовая инфляция в сентябре (это инфляция без учета сезонно волатильных цен и госрегулирования) стала максимальной за 55 месяцев. В пересчете на годовые темпы базовая инфляция всего за месяц выросла с 4,3% до 5,4%.

При этом власти хотели ограничить базовую инфляцию в пределах 4%. Еще в октябре Нацбанк признал, что задача по ограничению инфляции по показателю 5% фактически провалена.

По прогнозу регулятора месячной давности «прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%». НБРБ посчитал, что инфляция вернется в коридор 5% лишь в среднесрочной перспективе.

«Перегрев» белорусской экономики хорошо заметен на динамике складских запасов (на 5-летних максимумах) и на расхождении с графиком инфляции в России. Совмин хочет добиться нулевого падения ВВП и попутно пытается управлять складскими запасами вручную.

В прошлые годы такая креативная практика правительства заканчивалось весьма скверно. В отличие от Росстата, Белстат передает недельные данные по инфляции только чиновникам. Публикация информации за месяц состоится вечером 10 ноября. По косвенным признакам видно, что во вторник статорганы не обрадуют белорусов.

Годовая инфляция по России в октябре составила 4% (в сентябре было 3,7%), а базовом варианте темпы роста цен ускорились с 3,3% до 3,6%. В начале ноября Нацбанк опубликовал результаты опросов предприятий. Ответы компаний касались состояния конъюнктуры в октябре.

По итогам октября предприятия из выборки НБРБ отметили самое сильное влияние подвижек отпускных цен на продукцию за 17 месяцев. Отдельно взятые компании в сфере торговли сообщили о крупнейшем влиянии изменения отпускных цен за 55 месяцев — с марта 2016 года.

Не внушает оптимизма позиция премьер-министра. Чтобы обеспечить обнуление падения ВВП, в 4 квартале надо разогнать экономику до 4%. При этом оценка равновесного роста (без создания дисбалансов в экономике) дает всего 1–1,5%.

Можно сказать, что премьер Головченко уже объявил о принесении инфляции в жертву. Чиновник предложил «считать в сложившихся условиях любую однозначную цифру (то есть до 10%) неплохим результатом».

Если 11 ноября Нацбанк прогнется под давлением правительства и объявит о снижении ставок, то в белорусской экономике откроется прямая дорога в кризисные 2010-ые. Радость Совмина от ставкопада будет недолгой, а негативные последствия такого решения придется расхлебывать на протяжении кварталов.

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