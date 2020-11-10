Мы дожмем!1
- 10.11.2020, 9:43
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Революция в Беларуси — дело абсолютного большинства.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение читателей, которое отражает настроение большинства белорусов.
«Самое главное не сдаваться. Они только этого и хотят, - пишут читатели канала. - Раньше большинство просто принимало верхушку, «я сам по себе, они сами, но я ничего не могу сделать». Теперь большинство не принимает старого, и мы все это видим.
Задача верхушки - вернуть статус кво, чтобы большинство стало думать, что каждый из нас не способен что-то изменить. Запугать, обложить штрафами, разогнать, избить, посадить. Лишь бы мы разобщились, разбежались по норам и стали думать, как раньше. Но такого уже не будет.
Отсюда и вбросы пессимистических настроений - у нас ничего не получится, все пропало, и т.д. Любой, кто так говорит, вольно или невольно, работает на режим.
Нельзя думать пессимистично, нельзя разобщаться, нужно просто гнуть свою линию. И мы дожмем, мы сможем».