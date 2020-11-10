Парламент Перу отстранил президента от должности 10.11.2020, 9:58

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Мартин Вискарра

Фото: Reuters

Согласно Конституции, главу государства заменит спикер Конгресса.

Конгресс Перу отстранил от должности президента республики Мартина Вискарру, сообщается на странице парламента в социальной сети Facebook, передает РБК.

Это решение поддержали 105 парламентариев, 19 выступили против, четверо воздержались.

Согласно Конституции, главу государства заменит спикер парламента Мерино де Лама, 10 ноября он будет приведен к присяге, сообщает газета El Peruano. Издание отмечает, что решение об отстранении Вискарры принято из-за «моральной несостоятельности» перуанского лидера.

По данным Expreso, Вискарру обвиняют в получении крупных взяток, когда он возглавлял регион Мокегуа.

В сентябре парламент Перу проголосовал против импичмента Вискарры. Тогда депутат Франсиско Сагасти объяснил это тем, что «сейчас не время», поскольку страна живет в условиях пандемии коронавируса.

Тогда же сообщалось, что процедура импичмента была запущена после публикации аудиозаписей с голосом главы государства. На них президент признает, что встречался с певцом Ричардом Свингом. Вискарра обвинялся в препятствовании расследованию дела в отношении певца из-за контракта с Министерством культуры.

Вискарра занял пост президента в 2018 году после отставки Педро Кучински, против которого также был запущен процесс импичмента. Президентские и парламентские выборы в Перу запланированы на 11 апреля 2021 года.

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