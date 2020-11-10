Медики перечислили напитки, помогающие при коронавирусе 2 10.11.2020, 10:09

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Фото: Getty Images

С их помощью можно укрепить иммунную систему.

Медики перечислили несколько напитков, за счет которых можно сократить риск смерти в случае заражения коронавирусом. С их помощью можно укрепить иммунную систему.

Прежде всего внимание на эти напитки нужно обратить людям с диабетом, поскольку они находятся в группе риска по COVID-19, пишет orthodox.od.ua.

Оказалось, что нужно налегать на кофе и зеленый чай. Исследования показывают, что их употребление позволяет сократить вероятность смерти от разных причин на 63% у диабетиков. К примеру, за счет зеленого чая улучшается контроль организмом за уровнем глюкозы, также он помогает в вопросе чувствительности к инсулину. В день рекомендовано выпивать хотя бы две чашки кофе. Этот напиток полезен еще и тем, что позволяет сократит риск столкнуться с диабетом.

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