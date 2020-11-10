закрыть
10 ноября 2020, вторник, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики перечислили напитки, помогающие при коронавирусе

2
  • 10.11.2020, 10:09
  • 8,960
Медики перечислили напитки, помогающие при коронавирусе
Фото: Getty Images

С их помощью можно укрепить иммунную систему.

Медики перечислили несколько напитков, за счет которых можно сократить риск смерти в случае заражения коронавирусом. С их помощью можно укрепить иммунную систему.

Прежде всего внимание на эти напитки нужно обратить людям с диабетом, поскольку они находятся в группе риска по COVID-19, пишет orthodox.od.ua.

Оказалось, что нужно налегать на кофе и зеленый чай. Исследования показывают, что их употребление позволяет сократить вероятность смерти от разных причин на 63% у диабетиков. К примеру, за счет зеленого чая улучшается контроль организмом за уровнем глюкозы, также он помогает в вопросе чувствительности к инсулину. В день рекомендовано выпивать хотя бы две чашки кофе. Этот напиток полезен еще и тем, что позволяет сократит риск столкнуться с диабетом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество
Литва будет поддерживать белорусских студентов, бизнес и гражданское общество              Ингрида Шимоните
Режим лопнет мгновенно
Режим лопнет мгновенно Андрей Санников
Улица – это власть
Улица – это власть Ирина Халип
Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич