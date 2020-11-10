Турция поздравила Азербайджан с важной победой 10.11.2020, 10:13

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Глава МИД Турции отметил, что Баку смог победить как на фронте, так и в процессе переговоров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с победой на поле боя и за столом переговоров, сообщает РБК.

«Азербайджан добился значительной победы на поле и в переговорах. Сердечно поздравляю с этим большим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями», — написал он в Twitter.

В ночь на 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили о подписании соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе. Документ предусматривает прекращение всех военных действий в регионе с 0:00 мск 10 ноября. Согласно договоренностям, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях, а в зону конфликта будут введены российские миротворцы. В Минобороны России сообщили, что в Карабах вылетели уже девять самолетов Ил-76 с миротворцами на борту. Всего, по данным ведомства, для контроля за прекращением огня в зоне конфликта будет размещен «миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев счел подписание соглашения о прекращении боевых действующих «капитуляцией Армении». Он отметил, что Баку получил мир на выгодных для себя условиях и«добился всех целей». Также президент заявил что в Карабах будут введены турецкие миротворцы, хотя в документе об участии Турции в урегулировании не упоминается.

Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь заявил, что у Армении не было другого выхода. Решение о перемирии принято на основе анализа военной ситуации, указал он. После объявления о подписании соглашения в Ереване начались беспорядки. Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания правительства, выкрикивая ругательства в адрес Пашиняна и бывших президентов страны. Позднее протестующим удалось прорваться в здание кабмина и резиденцию премьер-министра. Пашиняна внутри не было, однако утром он сообщил, что участники протестов украли из резиденции личные вещи, в том числе водительские права и духи. Также в ходе беспорядков был избит спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Турция с самого начала возобновления конфликта в Карабахе в сентябре поддерживала Баку. Так, еще 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан, а мир и спокойствие в регион вернутся тогда, когда «Армения немедленно оставит оккупированные азербайджанские территории». Позднее Армения неоднократно обвиняла Баку в использовании турецкой техники и наемников, однако и Турция и Азербайджан опровергали эти заявления.

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