«Ядерную державу» сглазили 16 Татьяна Новикова, naviny.by

10.11.2020, 10:19

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Татьяна Новикова

Фото: 15min.lt

О проблемах с трансформаторами на БелАЭС было известно еще весной.

Об очередном происшествии на БелАЭС, теперь уже с работающим реактором, граждане и журналисты опять узнали из небезызвестного и даже «экстремистского» телеграм-канала.

И что примечательно, происшествие на самой дешевой и самой безопасной АЭС, которых в Беларуси построят если не две, то десять, произошло буквально на следующий день после ее торжественного открытия. Происшествие оказалось не слухом, на этот раз его официально подтвердили.

Социальные сети наполнились заголовками «недолго музыка играла» и «его сглазили!».

Остроумию белорусов позавидует любой, но боюсь, что многие из тех, кто в состоянии оценить шутку про сглаз, уже находятся за пределами страны, как те умные, которых лучше держать подальше.

Умные вообще имеют тенденцию к карканью и сглазу, известно, что герой анекдота, пиливший под собой сук, в жизни бы не упал, если бы не прохожий, который его сглазил.

Так и БелАЭС. Сглазили. С целью наведения порчи на небольшую, но гордую и бесконечно ядерную державу. Меньше надо было кричать, трансформаторы этого не выдержали.

В пользу сглаза говорит и версия о том, что произошло это, скорее всего, в понедельник, местный новенький храм на территории БелАЭС, видимо, был закрыт и не смог защитить станцию от порчи. Или в воскресенье, когда пристанционный храм с зеркальными золочеными куполами был настолько занят службой, что не заметил этой самой порчи. Станцию вообще следовало бы обернуть чем-то отражающим, вроде фольги.

Если серьезно и по существу, что же на самом деле произошло с провозглашенной ядерностью державы и опасно ли это?

Думаю, что ядерность оказалась несколько недоношенной. АЭС запустили прежде времени и вопреки желанию граждан и экономическим реалиям, без лицензии, должных проверок, не выполнив рекомендации экспертов.

Ядерный статус продекларировали от большого желания громко заявить о себе, ведь у Беларуси нет ядерного оружия.

Трансформаторы вышли из строя, потому что было известно еще весной, что с ними проблемы, такие же были на ЛАЭС-2. А еще проблема с генератором, такой же вышел из строя на такой же Нововоронежской АЭС-2. После этого, правда, в генератор БелАЭС внесли некоторые изменения, но будет ли он работать стабильно и безопасно после такого апдейта «на коленке»?

А еще есть проблема с корпусом реактора, который везли, но по дороге ударили о железобетонный столб, предположительно патрубком САОЗ. И если через какое-то время откажет корпус, он ведь подвергается действию высоких температур, радиоактивному облучению и давлению одновременно, то разбираться с этим, так или иначе, — следующему поколению.

Всё ведь делается для того, чтобы ему не скучно жилось — и начало строительства реакторного здания первого энергоблока без архитектурного проекта, и пуск в отсутствие лицензии на эксплуатацию, и так далее, не говоря о проблеме отходов, к примеру, ОЯТ, которое и хранить-то после выгрузки из бассейнов негде — ни площадку, ни временное хранилище пока даже не спроектировали.

Пока из последствий этой нештатной ситуации на БелАЭС — остановка реактора. Насколько безопасно это произошло — неизвестно. Известно только, что это не закончилось ситуацией вроде Чернобыля или Фукусимы. Пока не закончилось.

Татьяна Новикова, naviny.by

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