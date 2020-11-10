CNN: Что означает победа Джо Байдена для ключевых регионов мира 1 10.11.2020, 10:40

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Джо Байден

Фото: Getty Images

У свободных стран появится новый лидер.

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США, которую он одержал над консервативным популистом Дональдом Трампом, может положить начало драматическим изменениям в отношении Америки к внешнему миру, передает CNN (перевод - inosmi.ru).

Но означает ли это, что ситуация придет в норму?

Ветеран политики и Демократической партии Байден, который вступит в должность в январе 2021 года, обещает, что будет действовать безопасно для мира. Он обещает, что будет дружелюбнее Трампа относиться к американским союзникам, станет жестче действовать в отношении диктаторов, и в целом будет лучше для всей планеты. Однако ситуация во внешней политике сегодня намного сложнее, чем в его бытность вице-президентом.

Со времени его пребывания в Белом доме в качестве вице-президента Барака Обамы многое изменилось. Враги Америки еще прочнее закрепились на своих позициях, потому что кого-то из них Трамп подстрекал к этому, а кому-то пособничал. Российский президент Владимир Путин, китайский председатель Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын и прочие пользовались тщеславием Трампа и тешили его эго, а сами при этом добивались своих целей. Некоторые из них сегодня стали по сути пожизненными руководителями.

Байден обещает вести себя иначе, отказавшись от самых скандальных решений Трампа, в том числе, в области климатических изменений. Он намерен более тесно сотрудничать с американскими союзниками. По поводу Китая он говорит, что продолжит жесткую линию Трампа в вопросах торговли, кражи интеллектуальной собственности и практики торгового принуждения. При этом он намерен не запугивать союзников, как поступал Трамп, а привлекать их на свою сторону. Он обещает, что у Ирана будет возможность снять с себя санкции, если он будет выполнять условия многосторонней ядерной сделки, заключенной Обамой совместно с Байденом, но аннулированной Трампом. Что касается НАТО, то он уже пытается восстановить доверие, пообещав вселить страх в Кремль.

Это очень простые и нравящиеся толпе действия ветерана политики, который долгие годы возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. Байден, воспитанный в традициях американского мирового лидерства, которые предусматривают продвижение демократии и борьбу за права человека, выступал за интервенцию США на Балканах и в Дарфуре — правда, безуспешно. А еще он ратует за нераспространение ядерного оружия.

Но реализовать свои внешнеполитические концепции и идеи ему будет очень непросто. Страны Европы, Ближнего Востока и других регионов четыре года страдали от американских оплеух, когда США меняли то одно, то другое свое внешнеполитическое решение. Трамп то выводил американские войска из Сирии, вызывая оцепенение у союзников и создавая трудности своим военным, то вскоре менял курс. Путин, сирийский президент Башар Асад и многочисленные исламистские боевики многое выиграли от такой путаницы и подмоченной репутации Америки как партнера.

Байден сегодня рискует упереться в стену из надоедливых друзей, которые все до одного хотят исправить причиненный им вред, как они его видят. США в своей внешней политике действовали спонтанно и неорганизованно, ослабляя традиционные альянсы и создавая угрозу мировому порядку. Теперь новому президенту крайне важно умерить ожидания американских союзников.

Новым вызовом для Байдена станет также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган разжигает конфликты в Сирии, Ливии и Армении, а также усиливает напряженность в отношениях с Грецией и Францией, чтобы отвлечь внимание населения от своих провалов и неудач внутри страны. Трамп хотел уйти из этого региона, и Эрдоган воспринял его желание как сигнал о том, что Америка не станет призывать своих союзников к сдерживанию Турции. А еще турецкий руководитель наносит вред НАТО, покупая российское оружие, а также поддерживая нападки на интересы союзников Америки и Европы на Ближнем Востоке. Прежние администрации такое поведение не потерпели бы.

Трамп не единственный, кого следует винить за возникший вакуум власти. Уходящий президент только ускорил тенденцию отказа Америки от своих обязательств, возникшую в эпоху Обамы-Байдена. В предстоящие четыре года изоляционистское наследие Обамы будет преследовать Байдена, влияя на его отношения с союзниками, особенно на Ближнем Востоке.

Во время своего президентства Обама позволил пасть ближневосточным партнерам США: президенту Туниса Зину аль-Абидину Бен Али и президенту Египта Хосни Мубараку. Произошло это в период «арабской весны» в 2011 году, и другие ближневосточные союзники США тоже начали опасаться, что Америка может бросить их в беде. Обама вывел войска из Ирака и начал сокращать группировку в Афганистане задолго до прихода Трампа к власти. Он не смог наказать сирийского диктатора Башара Асада, который травил газом собственный народ. Поэтому даже европейские союзники убедились, что США перешли в отступление, а некоторые страны Персидского залива начали увеличивать расходы на свою оборону.

С другой стороны, Трамп проводил жесткую политику в отношении Ирана, показав союзникам из Персидского залива, что они могут рассчитывать на его поддержку. Однако у союзников возникли опасения, что его просчеты могут вызвать войну, и они стали обращаться за поддержкой к другим странам, углубляя связи с Москвой и Пекином. Теперь Байдену придется убеждать союзников, что США являются надежным и долговременным партнером, и в то же время, противодействовать долгосрочной угрозе, которую создает усиливающийся Китай.

Здесь Байден уже оказался в трудной ситуации. В этом году явка избирателей, проголосовавших за Трампа, была значительно выше, чем в 2016-м. Это не отклонение и не исключение. Америка по-прежнему очень сильно расколота, и следующий американский президент вполне может отправить в мусорную корзину все соглашения, которые подпишет Байден, как это сделал Трамп с договорами Обамы. Избиратели отдали предпочтение традиционному кандидату, избрав его в Белый дом, однако союзники чувствуют охлаждение, и успокоить их будет непросто.

К тому времени, когда Байден вступит в должность, дорога к более полной изоляции США будет уже хорошо проторена. Новому президенту придется очень тщательно выверять свои действия, думая о том, как далеко и как быстро он может пойти в смене курса, чтобы сплотить достаточное количество союзников и направить мир по нужному ему пути.

Чтобы ощутить, насколько это будет сложно, представьте себе его план по сдерживанию Ирана в рамках новой многосторонней ядерной сделки, которая придет на смену отвергнутому Трампом Совместному всестороннему плану действий. Как Байдену убедить Британию, Германию и Францию, которые приложили огромные усилия и потратили массу энергии, поддерживая первоначальное соглашение США, опять присоединиться к нему и начать все заново? А ведь затем ему надо будет привлечь на свою сторону Россию и Китай, как это сделал Обама (и Байден) в 2015 году. Это будет намного сложнее. Китай, например, вряд ли согласится на новое соглашение с Ираном, пока Соединенные Штаты не пойдут на уступки в Южно-Китайском море и в вопросах торговли.

Чтобы добиться успеха во внешней политике, будет недостаточно вернуть доверие друзей и согласие врагов. Надо будет укрепить уверенность мирового сообщества в целеустремленности США, что крайне трудно для такой расколотой нации. Байден может столкнуться с тем, что мировой порядок уже невозможно перезагрузить так, как он хочет.

После нескольких недель пребывания на президентском посту он может убедиться в том, что попасть в Белый дом было самой легкой частью пути в качестве президента.

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