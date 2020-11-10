Сокровища под ногами: житель Польши нашел клад во время прогулки в лесу 10.11.2020, 10:45

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Фото: Szoik Rojewo

Все было, как в классической истории: шел, поскользнулся, упал, вытянул руку.

Поляк Богуслав Румински искал грибы в лесу недалеко от своего дома в крошечной деревушке Езуицкая Струга, когда он поскользнулся и упал в заросли рядом со старинным кладом, пишет nv.ua.

Выставив руку, чтобы остановить падение, он обнаружил, что схватил пригоршню монет. Оказалось, что он нашел шесть серебряных монет, относящихся ко времени правления короля Яна II Казимира.

Затем ошеломленный Румински заметил, что вокруг него разбросаны еще 60 монет, а потом связался с региональным Управлением охраны природы в Быдгоще, чтобы сообщить о своей невероятной находке.

На следующий день он вернулся с сотрудниками службы охраны природы, которые, проверяя землю с помощью металлоискателя, нашли еще семь монет.

Еще через день это место посетила еще одна группа официальных лиц, на этот раз с профессором археологии из Университета Адама Мицкевича в Познани. Они обнаружили еще 13 монет, в результате чего общее количество монет достигло 86.

Большая часть улова состоит из монет достоинством в шесть грошей, хотя также встречается ряд более дорогих монет, таких как «орта», монета стоимостью 18 грошей. Монеты датируются периодом между 1657 и 1667 годами, что указывает на их чеканку вскоре после Потопа — серии войн со Швецией на протяжении 17 века, которые привели к разрушениям на территории Речи Посполитой.

Ученые считают, что монеты также были спрятаны вскоре после чеканки: на некоторых не видно следов использования. Монеты были переданы в региональное управление охраны природы, которое должно обратиться в Министерство культуры и национального наследия с просьбой наградить Румински.

Фото: Szoik Rojewo

Фото: Szoik Rojewo

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